Lasten heikentynyt lukutaito on herättänyt keskustelua. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä uusien tapojen kokeileminen lasten lukutaidon elvyttämisessä on erittäin tärkeää. Monimutkaistuvassa maailmassa selvitäkseen ihminen tarvitsee kykyä ymmärtää ja tulkita erilaisia tekstejä ja kokonaisuuksia.

Kun lapsi saadaan innostumaan lukemisesta, on sillä paljon positiivisia vaikutuksia. Lukemisen on todettu mm. parantavan muistia, tiedon jäsentelykykyä ja empatiakykyä sekä vähentävän stressiä. Erään tutkimuksen mukaan lukemisen yhteys lapsen menestymiseen elämässä on jopa suurempi kuin vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys. Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan lukemisen opettelu on sitkeää, vuosia kestävää harjoittelua, joka on terveellistä aivojen kehitykselle.

Kiinnostavat sisällöt ja osaavat ohjaajat ja opettajat ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun innostetaan lapsia oppimaan. Pelkkä tekniikka ei ole oikotie onneen oppimisessa, mutta uudet oppimisympäristöt ovat parhaimmillaan hyvänä apuna osaavan henkilökunnan käsissä.

Taidetta puolestaan käytetään terapiamuotona henkisen tasapainon ylläpitämiseksi ja virkistämiseksi, mutta myös masennuksen hoidossa. Ihmisellä on luontainen tarve itseilmaisuun ja taiteet ovat siihen oivallinen reitti. Kun innostetaan lukemaan draaman ja teatterin keinoin, ruokkii se samalla myös itseilmaisua.

Eri yhteistyömuotojen ja mahdollisuuksien huolellinen kartoittaminen mm. teatterin, kirjaston ja koulun välillä Jyväskylässä olisi paikallaan, jotta ainakin kaikki lapset löytäisivät polun kirjojen ja lukemisen maailmaan. Niin hassulta kuin se nykyajan teknisessä maailmassa saattaakin kuulostaa, nimenomaan luetulla tekstillä on merkitystä hyvinvoinnille ja kirjasta omaksuttu asiatieto jää tutkijoiden mukaan paremmin mieleen kuin näytöltä luettu.