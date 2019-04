Uusia tuulia ja maalaisjärkeä

Tällä hetkellä meidän päättäjiltä tuntuu päätöksissään unohtuvan kokonaan meidän normaali-ihmisen arkielämä. Ehkä se johtuu siitä, että he eivät osaa asettua meidän perusihmisen arkihousuihin lainkaan. Tämän vuoksi tyytymättömiä suomalaisia on nyt todella paljon ja jotain on tehtävä.

Mikään ei muutu, jos ei myöskään päättäjiin saada uusia tuulia ja jämäköitä ihmisiä. ”Joo joo” – henkilöitä eduskunnassa on nyt jo aivan liikaa ja tarvittaessa kansanedustajien määrää pitää tiputtaa ja valikoida vain sellaiset aktiiviset ja osaavat henkilöt, ketkä oikeasti haluavat ajaa muutakin kuin vain omaa etuaan tai taksia. Vapaamatkustajia eikä 3,5 vuotta ”prinsessa ruususen unta” nukkuvia edustajia me ei tarvita.

Meillä Suomessa on leipäjonot ja vähäosaisten määrä kasvanut olennaisesti. Myös kodittomien määrä on lisääntynyt ja vanhusten huolenpito on täysin retuperällä.Jos meillä on varaa laittaa maahanmuuttajiin 3,2 miljardia euroa vuodessa, niin luulisi rahaa löytyvän meidän omien kanta-suomalaisten perusturvan parantamiseen.

Meillä puhutaan tasa-arvosta, mutta hallitus tekee omilla toimillaan juuri päinvastoin ja jättää meidän heikompiosaiset kanta-suomalaiset huonompaan asemaan kuin maahanmuuttajat. Se jo itsestään aiheuttaa ristiriitoja suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä.Aidosti hädässä olevia maahanmuuttajia voidaan tukea siinä määrin mikä on järkevää, mutta ei elintasopakolaisia. Laitetaan ensin meidän suomalaisten perusasiat kuntoon ja autetaan sitten muita, jos siihen on varaa ja mahdollisuus, mutta ei velaksi.

Suomi ei voi elää jatkuvasti ottamalla lisää velkaa ja sitä kautta korotetaan meidän kansalaisten veroja milloin missäkin muodossa ja leikataan eläkkeitä. Siinä ei ole mitään järkeä, mikään yrityskään ei pitkään toimi, jos toiminta ei ole kannattavaa.

Suomen valtio laittaa rahaa täysin turhiin tukiaisiin ympäri maailmaan, mistä meille suomalaisille ei ole mitään hyötyä. Kohdistetaan ne jatkossa meidän suomalaisten perusturvaan. Lisäksi meillä tehdään paljon virheellisiä päätöksiä, mitkä tulevat kalliiksi veronmaksajille. Näiden päätösten tekijät pitäisi laittaa vastuuseen tekemistään, niin ehkä sitten asioihinkin paneudutaan sen vaatimalla tavalla.

Otetaan siis maalaisjärkeä mukaan päätöksiin. Lopetetaan politikointi puolueiden kesken ja yritetään kerrankin tehdä asioita yhdessä suomalaisten parhaaksi ja positiivisessa hengessä.Elämä ja politiikka ei ole ”tähtitiedettä” eikä niitä pidä tehdä liian vaikeaksi. Pidetään asiat yksinkertaisina ja kaikki sujuu paljon paremmin.

Mika Nousiainen

ex-yrittäjä

kansanedustajaehdokas (liik.)

Jyväskylä