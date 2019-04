Uusiutuva energia, vihreä harha

Pääasiallisesti vihreiden hehkuttama ns. uusiutuva energia on etupäässä ongelmasähköä – joko fossiilista ja saastuttavaa, kuten höyryvoimalaitosten käyttämä hake tai sitten joku mahdollinen energiapaju tai ruokohelppi.

Edellisiäkin pahempi vaihtoehto on tuulivoimaksi kutsuttu sattumasähkö. Se on kokonaiskustannuksiltaan paitsi kallista, niin myös terveydelle haitallista, kuten mm. tohtori Alves-Pereiran tutkimusryhmä on todistanut. Tulimyllyjen raahaus ja osto maapallon toiselta puolelta tuskin on edes ilmaston kannalta kovin fiksua. Ainakin se on kansantaloudellisesti kannattamatonta, sillä pääosin sekä myllyt että työvoima tulevat ulkomailta.

Jokainen tuulen puhaltama megawatti tarvitsee tuekseen vastaavan määrän perinteisesti tuotettua energiaa, joka oikeasti lisää kustannuksia.

Miksi ylipäätään rakennetaan tuulivoimaa, jos meillä joka tapauksessa on käytössä ”varavoimalaitokset”? Tuulivoimalat ovat aina melko pieniä yksikköjä, joten myllyjen väliin on rakennettava kaapelointi, joka jo nostaa sähkönsiirtohintoja. Myös jatkuva tehon vaihtelu verkossa rasittaa verkkoa arvaamattoman paljon. Jo monissa maissa on todettu lukuisia tästä johtuvia sähkökatkoja.

Tanskaa kehutaan usein tuulivoiman edelläkävijänä. Samalla jää kuitenkin huomaamatta se tosiasia, että Tanska on pohjoismaiden saastuttavin valtio, ja se johtuu fossiilisista polttoaineista, joita on käytettävä juuri tuon korvaavan sähkön tuottajana – Tanskalla kun ei ole käytössä puhdasta energiaa korvaamaan tuulivoiman vaihteluja.

Yllä kirjoitettu ei perustu vain mielipiteeseen vaan asiantuntijalausuntoihin.

Me Suomessa olemme onnellisessa asemassa, sillä meillä on kohtuullisesti vesivoimaa sekä ydinvoimaa, jotka molemmat ovat saasteetonta energiaa. Ei pilata tätä maata turhanpäiväisellä vöyhötyksellä.

Pirjo Keronen

kansanedustajaehdokas (sin.)

Jyväskylä