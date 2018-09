Väärä tieto

Laaja ilmastonmuutokseen keskittynyt televisio-ohjelma käsitteli hiljakkoin kuivan kesän laajoja metsäpaloja. Asiantuntijana kuultu Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki väitti, että metsiemme tähänastisen käsittelyn tuloksena olisi syntynyt metsien yksipuolinen rakenne, jonka hän näki suurena virheenä ja uhkatekijänä.

Asia on täysin päinvastoin: metsiemme kuviokoko on keskimäärin alle 3 hehtaaria. Metsissä on vaihtelevasti vanhaa puustoa, keski-ikäistä tukkipuustoa, nuorta pinotavarakokoista puustoa, taimikkoa ja uudistusalaa. Tämä mosaiikkimainen rakenne estää kuivuusjaksolla salamannopeasti etenevän latvuspalon leviämistä.

Greenpeace ja eräät muut luontojärjestöt esittävät metsillemme peitteistä käsittelyä, ns. jatkuvaa kasvatusta. Siinä syntyisi laajoille aloille yhtenäinen latvuspeitto, jossa metsäpalon leviämistä on mahdoton estää. Tästä on nähty varottavia esimerkkejä Kanadassa, Venäjällä ja Ruotsissa.

Tapio Laiho

metsänhoitaja

Jyväskylä