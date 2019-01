Vääristelyä SDP:n ilmasto- ohjelmasta

Hallituspuolueiden edustajat ovat tulleet ulos väittein, että SDP olisi kieltämässä polttomoottoriautot ja sallisi vain täyssähköautot maanteillä. Joko ilmasto-ohjelmaan ei ole aidosti perehdytty tai sitten kyse on tietoisesta vääristelystä vaalien alla. Näinhän on käynyt myös hävittäjien määrään tai esimerkiksi hiilinieluihin liittyvän keskustelun yhteydessä.

SDP:n tavoin hallitus sitoutui viime vuonna tieliikennepäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kova, eikä konkreettisia toimenpiteitä ole vielä esitetty.

SDP tarttui rohkeasti härkää sarvista puuttuessaan tähän epäkohtaan. Päästöjen puolittaminen edellyttää uuden teknologian kehittämisen ja käyttöön ottamisen lisäksi monipuolisia voimanlähteitä koskevia ratkaisuja.

Siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen ei tapahdu eikä voi tapahtua kertarysäyksellä. Useissa Euroopan maissa laaditaan jo suunnitelmia, kuinka muutos on mahdollista toteuttaa hallitusti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Juuri tätä SDP on esittänyt.

Suomi on harvaan asuttu maa, jossa yksityisautoilu on monin paikoin ainoa mahdollinen kulkukeino arjen elämässä. Ilmastonmuutoksen kustannuksia ei voi eikä pidä maksattaa autoa välttämättä tarvitsevilla, eläkeläisillä, pienituloisilla tai maaseudulla asuvilla. Muutos on mahdollista ja se pitää toteuttaa oikeudenmukaisesti.

Tulevalla hallituskaudella on saatava aikaiseksi pitkän aikavälin suunnitelma liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Siirtyminen fossiilista polttoaineista uusiutuviin on tehtävä harkitusti, sillä muutoin tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu ja tavallisia suomalaisia rokotetaan kohtuuttomasti. Siirtymäaika luo edellytykset tehdä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia päätöksiä.

Nyt tarvitaan rakentavia avauksia ja tahtotilaa ratkaista tulevaisuuden haasteita yhdessä. Toivottavasti kokoomus ja keskusta tarttuvat tähän haasteeseen.

Riitta Mäkinen

kansanedustaja (sd.)

Jyväskylä