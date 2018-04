Väestö- ja työpaikkakehitys saatava hallituksi

Mauri

Juha Sipilän hallitus on saanut maan talouden kiitettävään kasvuun. Myös työllisyys paranee joka puolella vauhdilla. Samalla alueellinen väestökehitys on vuosikymmeniin suurimman muutoksen kourissa.

Ongelmaksi ilmiö muuttuu silloin, kun väestön väheneminen tai liikakasvu on hallitsematonta. Juuri näin on nyt käymässä kymmenien kuntien ja myös muutaman maakunnan kohdalla. Koko Keski-Suomen väestökehitys kääntyi lievästi miinukselle, kiitos lähinnä Jyväskylän seudun.

Kuva on karu: kun vielä vuodesta 2012 vuoteen 2013 yli 1,5 prosenttia väestöstään menettäneitä kuntia oli 51 ja yli 2 prosenttia menettäneitä 25, olivat vastaavat lukemat vuodesta 2016 vuoteen 2017 peräti 98 ja 46 kuntaa. Keski-Suomessa yli 2 prosenttia menettäneitä kuntia oli 8, yli 1,5 prosenttia menettäneitä peräti 14!

Useissa tapauksissa kunnasta toiseen muutossa on kysymys työnhakijan hakeutumisesta sinne, missä on – kotikunnasta poiketen – tarjolla hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä.

Monesti kysymys on myös siitä, että kasvun oloissa heikompien alueiden suhteellinen kilpailukyky ei pärjää suurempien keskusten kanssa. Tämä puolestaan johtaa pahimmillaan useimpien varallisuusarvojen romahtamiseen. Etenkin velkaisille ja työttömille tällainen kierre on todella vaikea.

Me tarvitsemme vetovoimaisia keskuksia. Eikä väestön vähenemistä voida välttää. Yhtä selvää mielestäni on, että valtiovallan on omilla toimillaan varmistettava hallittu väestö- ja työpaikkakehitys koko maassa.

Nyt se ei sitä ole. Heikoimmat alueet tarvitsevat oman selviytymisohjelman. Vastaavasti hallituksen on otettava uudelleen käyttöön lopetetut sijainninohjaustoimet, jotka ovat muualla Pohjolassa edelleen aktiivisessa käytössä.

Yritystuet – kaikki niitä haluavat vähentää, mutta vain toisilta!

Kerroin taannoin Talous- ja tekniikka -lehden haastattelussa pilke silmäkulmassa, että en ymmärrä, miksi tällainen yritystukityöryhmä asetettiin ja vielä vähemmin sitä, miksi minä suostuin lähtemään sen puheenjohtajaksi kesken kaiken.

Siis, mistä oli ja on kysymys?

Ministeri Mika Lintilä asetti työryhmän pohtimaan, miten jo olevia yritystukia voitaisiin kohdentaa uudelleen tai leikata. Elinkeinoelämän kilpailukyky ja puhdas energia piti kuitenkin turvata. Odotus oli noin 100–150 miljoonan leikkauksista ja satojen miljoonien eurojen uudelleen kohdentamisesta.

Sipilän hallituksen ministerit, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen politiikkaan, eivät olleet onnistuneet asiassa lainkaan. Nyt samaa yritti työryhmä, jossa olivat mukana edustajat myös kuudesta oppositiopuolueesta, joiden näkemykset jo lähtökohtaisesti ovat vastoin hallituksen näkemyksiä. Oliko edellytyksiä odottaa parempia tuloksia? Tuskin!

Todellisuudessa tukia, joista hallituksen määräämin ehdoin voidaan edes teoriassa leikata, on alle miljardi euroa.

Tein valtavasti työtä ja esitin eri vaiheiden jälkeen työryhmän jäsenten toivomuksesta oman pohjaesityksen, sitten toisen ja virallisen, joka olisi noudatellut edes jollakin tavalla koko työryhmän näkemysten kirjoa.

Esitin noin 300 miljoonan verran lisäkustannuksia päästölliselle energialla, öljylle, kivihiilelle ja turpeelle, puhtaalle liki saman suuruista verohuojennusta. Esitin samoin leikkauksia noin kymmeneen sadasta yritystuesta.

Yritin siis kompromissia eri näkemysten välille. Sellaista ei kuitenkaan saatu aikaiseksi. Osa oli sitä mieltä, ettei mihinkään saa koskea. Toisille olisi kelvannut ottaa mahdottomia määriä maatalouden ja pk-yritysten tuesta, mutta ei juurikaan teollisuuden tuista.

Silti kiitos esimerkiksi Lauri Ihalaiselle, joka antoi erittäin rakentavan panoksen työhön, vaikka yhteistä kantaa emme löytäneetkään. Samaa ei voi sanoa vihreiden toimista. Koko muu työryhmä ei niitä silitellyt.

Kirjoittaja on keskustan

kansanedustaja Keski-Suomesta.