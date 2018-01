Taas kerran on vuodenvaihteen raketit ammuttu, jälkiseurauksena jäseniä korjailtu ja silmiä leikkailtu. Rahan tuhlauksesta ja ilmansaasteista en kirjoita, ne on ikävää luettavaa.

Menneen vuoden lopuksi äänesteltiin limuviinat ja vahvemmat kaljat kuluttajien kulmakioskeihin ja lähikauppoihin. Voi sitä tuskaisaa vääntöä minkä olut eduskunnassakin aiheutti.

Komiteat istui, mietintöä vietiin ja lausuntoa tuotiin. Edustajille puolueet lupasivat vapaat kädet äänestää oman tuntonsa mukaan, mutta kovan junttauksen tuloksena puolueen etu tietysti ajaa kaiken muun edelle. Olletikin jos edustajan silmissä siintää joku kiva valiokuntapaikka, tai mielellään näkyvä paikka julkisuudessa, niin nopsasti siinä omatunto vaiennetaan.

Nyt olisi kiireellisenä nostettava asialistalle esitys viinin saamisesta kauppoihin ja kioskeihin. Mitä meistä ajatellaankaan maailmalla, ellei ruokakaupoista löydy viinejä? On se varmaan sellainen maailmankansalaisen olo, kun ostoskärrystä sojottaa puolenkymmentä pulloa täyteläistä viiniä lenkkimakkaran ja sillipurkin kyytipoikana!

Mutta olikos siellä listalla vielä joku sote-lakiasia hivenen kesken? Noo, hallituksen kaksi johtavaa puoluetta pikkasen nujakoi maakuntien lukumäärällä ja markkinoiden pelisäännöistä, mutta se vain lujittaa yhteiseloa.

Samaan aikaan kolmas hallituskaveri (ei toveri) paasaa antaumuksella, että ei me kiusata työttömiä, ei kätilöitä tai muuta hoitohenkilöstöä. Tämän me olemme hallitusohjelmaan kirjanneet ja tätä noudatamme, piste. Kyllä tämä hallitus on kyntensä näyttänyt työttömyyden hoidossa. Viimeisin yritys on tämä aktiivikyykytys, josta ei kiemuroita puutu.

Noin viikon uutisten mainio vetäjä Jukka Lindström ilmoitti yhdeksi syyksi suositun ohjelman lopettamiseen sen, että hallitus sketseineen on ajanut hänen ohitseen. Mainio vertaus, mutta ei suinkaan vailla totuuspohjaa.

Aamulenkin aikaan tapaa aina tuttuja liikkujia, ja tottakai siinä ihmetellään säätä ja Suomen touhuja vähän joka kantilta. Usein keskustelu päättyy yhteiseen toteamaan, että eipä ollut Kekkosen aikaan tällaista vouhotusta! Niin, eipä ollut.

Reino Linna

Saarijärvi