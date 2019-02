Vähäpäästöiseen liikenteeseen Jyväskylässä ja Keski-Suomessa

Olen tyytyväinen siihen, että Jyväskylän kaupunki teki rohkean päätöksen kilpailuttaa kaupungin paikallisliikenne ja edellyttää biokaasun käyttöönottoa linja-autoliikenteessä.

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit tekivät aloitteen vuonna 2017 Jyväskylän kaupungille paikallisliikenteen saamisesta vähäpäästöiseksi. Aloitteessa korostettiin sähkön ja biopolttoaineiden käytön lisäämistä ja edellytettiin eräänä valintakriteerinä Jyväskylän liikenteen kilpailutukselle puhtaampaa energiaa hyödyntävien ajoneuvojen hankkimista. Samalla vaadittiin hankkiutumista eroon kivihiilen polttamisesta Keljonlahden voimalassa järkevällä aikajaksolla.

Nyt kesällä Mennään Bussilla Oy aloittaa liikennöinnin neljällä biokaasubussilla voitettuaan kilpailutuksen. Tulevina kesinä kaupunki kilpailuttaa aina 10 bussia kerrallaan. Jo aikaisemmin Jyväskylän kaupunki edellytti jätekuljetusurakoiden kilpailutuksissa biokaasukäyttöistä kalustoa.

Jyväskylä ei ole yksin, kun se pyrkii joukkoliikenteen päästöjen vähentämiseen. Biokaasubusseja on käytössä muun muassa Vaasassa ja Lappeenrannassa. Helsingissä ajetaan maakaasulla.

Myös yksityisautoilijoille kaasuauto on harkinnan arvoinen vaihtoehto. Kaasuauto päihittää polttomoottoriautot ympäristöystävällisyydessä ja polttoaineen hinnassa. Kaasuauto on myös halvempi kuin sähköauto. Markkinoille on tullut myös uusia kaasuautoja tarjoavia merkkejä. Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin jo reippaasti yli 1 000 kaasuautoa.

Biokaasu on erittäin ympäristöystävällistä. Hiilidioksidipäästöt ovat ajossa lähes nollassa, ja koko auton käyttöiän aikana sen päästöt ovat jopa yli 80 prosenttia alhaisemmat kuin bensiiniautoissa. Vaikka kaasuauto ei olekaan aivan yhtä ympäristöystävällinen kuin sähköauto, kaasuauton käyttö helposti tankattavana ja hyvän toimintamatkan omaavana on erinomainen vaihtoehto Suomen kaltaiseen maahan, jossa sääolot ovat haastavat ja välimatkat pitkät.

Biokaasu Jyväskylässä jalostetaan kotitalousjätteistä Mustankorkean biokaasulaitoksessa. Tankkausasema on jo olemassa Mustankorkealla ja toinen avautuu lähiaikoina Seppälän Citymarketin alueelle, lisäksi Laukaassa ja Vaajakoskella voi käydä biokaasutankilla. Jakeluverkko maassamme parantuu tulevaisuudessa biokaasua hyödyntävien ajoneuvojen yleistyessä.

Pohdittaessa polttoaineen hintaa biokaasu on selkeästi halvempaa kuin bensiini tai dieselpolttoaine. Julkisuudessa on esitetty lukuja, joiden mukaan kaasuauton polttoainekulut olisivat 30–50 % halvemmat kuin bensiiniautojen.

Kaasuautoja on myynnissä myös käytettyinä, mikä on erinomainen asia, koska todellakaan kaikilla ei ole varaa uusiin autoihin. Kaasuautoja tuodaan käytettyinä ulkomailta ja on mahdollista myös muuttaa oma polttomoottoriauto kaasulla käyväksi kaasuhybridiksi. Valtio tulee mukaan talkoisiin tuhannella eurolla.

Biokaasuun siirtyminen on ympäristöteko ja kiertotaloutta parhaasta päästä. Tämän lisäksi syntyy uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja koko maakuntaan. SDP:n valtuustoryhmä pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin puhtaamman ja paremman elinympäristön turvaamiseen kaupunkimme asukkaille. Pitää löytää oikea tapa sovittaa yhteen ympäristönsuojelun ja talouden realiteetit. Se on paras ja kestävin tie tulevaisuuteen.

Jarno Kemiläinen

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä