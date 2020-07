Vaajakoski nyt täysi sumppu

Vaajakosken surkeat, nenäliinan kokoiset liikenneympyrät on saatu aivan tukkoon, ja viranomaisten leimaamina!

Siltatyöt Vaajakoskella ja Akkalan siltatyömaa Jyskässä luovat kohtuuttoman kaaoksen Vaajakosken tarkoituksellisesti edelleen tarpeettomiksi tehtyjen liikenneympyröiden kohdalla. Kaaosta lisää – liekö sekin tarkoituksellista – suljettu liittymä Leppävedentielle Vaajakosken rakenteilla olevan K-Marketin kohdalla.

Mikähän siellä hallintoylimmäisen päässä oikein liikkuu, kun tuollaisia järjestelyjä tehdään. Onhan tietysti hienoa, kun omalle kylällekin saadaan oikein suurkaupungin olot. Vai onko kyseessä törkeä autolla liikkujien kiusaaminen kasvihuonehysteria etukenossa tehtyjä päätöksiä tehtäessä?

Tehkää nyt jotakin. Ensimmäisenä tulee mieleen Vaajakosken ohitussillat. Hallintoylimmäisemme suuntasivat puuhastelunsa Äänekosken hulppeisiin siltoihin, moottoriteihin ja maisemointeihin. Paikallisten mielestä olisi riittänyt liikenneympyrä Tärttämäen alle, josta liittymä Äänekoskelle ja toinen ympyrä Saarijärventien risteykseen. Mutta ei!

Sellutehdashurmoksessa rahat hupeloitiin aivan tarpeettomiin maisemointeihin Äänekoskella muka sellutehtaan tarpeita täyttämään. Äänekoskelle nousi sellutehdas, ei mikään Biolanin kanankakkatehdas. Pöllöjä on helppo vedättää. Siitä kunniamaininta sellutehtaan johdolle. Varmaan heillä on voittajan mieliala ja ylävitosta on läiskitty.

Kävin juuri Kuopiossa. Siellähän tieasiat ovat olleet kunnossa jo vuosikymmeniä ja uutta rakennetaan jatkuvasti. Mistähän se johtuu? Kertokaapa. Minulla on omat arvailuni.

Mutta Vaajakosken tieasiat kuntoon ja heti ettei aivan naurettavaksi mene!