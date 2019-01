Vaalitulos on vielä valinkauhassa

Keskusta lähtee tuleviin vaaleihin haastavista asetelmista. Tuoreen Ylen mielipidetutkimuksen mukaan sen valtakunnallinen kannatus on vain 16,1 prosenttia eli keskustaa uhkaa raskas vaalitappio. Sen seurauksena Suomea johtaisi seuraavat neljä vuotta sinipunahallitus.

Tämä olisi maakuntien Suomelle tuhon tie.

Emme saa alistua tähän asetelmaan. Vaalitaistelu ei ole vielä edes käynnistynyt. Kaikki on vielä mahdollista. Keskustan on nyt pikaisesti terävöitettävä politiikkaansa ja vaalisanomaansa, että voimme nousta vielä taistelemaan kultamitalista huhtikuun eduskuntavaaleissa.

Hyvät liikenneyhteydet, elinvoimainen maaseutu, tasapainoinen aluekehitys, yritysten toimintaedellytysten parantaminen, lapsiperheiden aseman helpottaminen ja vakauden säilyttäminen ulkopolitiikassa ovat kaikki ajankohtaisia vaaliteemoja.

Nyt kun Suomen talous on saatu kuntoon, on aivan keskeistä, että ryhdytään panostamaan niihin asioihin, joilla Suomen tuleva kasvu ja sitä kautta työllisyys ja ihmisten hyvinvointi voidaan parhaiten turvata. Panostaminen koulutukseen, uuteen teknologiaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen on aivan olennaista uuden kasvun luomisessa.

Myös maakuntien ja niiden avainalojen tulevaisuus on turvattava valtiovallan toimesta, sillä niissä Suomen luonnonvarat ja pääosa Suomen kasvusta tuotetaan. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaatimat resurssit on turvattava ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kasvuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Politiikassa tärkeintä on vaikuttaa asioihin niiden valmisteluvaiheessa. Kun valmiit esitykset on annettu, niihin harvoin tehdään enää suuria muutoksia.

Oleellista on siis tuntea keskeisiä virkamiehiä ja poliitikkoja, jotta heidän kanssaan voi hyvissä ajoin osallistua asioiden valmisteluun. Tällaisten verkostojen rakentaminen edellyttää pitkäaikaista, jopa vuosikymmeniä, kestävää yhteistyötä.

Keski-Suomen on saatava eduskuntavaalien kautta vahva edustus niihin pöytiin, joissa meitä koskevia päätöksiä tehdään.

Petri Neittaanmäki

YTM

maakuntahallituksen jäsen (kesk.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä