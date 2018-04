Vaatehävikki kuriin

Monet tunnetut vaatealan yritykset lähettävät joka vuosi jopa monia kymmeniä tonneja käyttökelpoista vaatetta suoraan poltettavaksi. Tämä tulee ilmi tanskalaisessa tutkimuksessa nimeltä Operation X.

Jotkut vaateketjut pyytävät asiakkaitaan tuomaan heille vaatteensa ja sanovat lahjoittavansa niitä esim. Pelastusarmeijalle, mutta tutkimuksen mukaan vaatteiden lahjoitus sinne on todella vähäistä. Samaan aikaan kun vaatteiden tarpeessa olevien ihmisten määrä kasvaa, myös kauppojen vaatehävikki on nousussa. Voisiko olla vaatejonoja niin kuin on leipäjonojakin?

Meidän kuluttajien pitäisi harkita tarkkaan, mitä ostamme ja välttää turhaa kulutusta. Näin voisimme saada myös kauppoja pienentämään tuotantoeriään, mikä vähentäisi ylijäävää tavaraa. Ylituotannosta ei hyödy kukaan.

Kaupat saisivat lopettaa resurssien turhan käytön. Markkinointi ympäristöystävällisenä ja vastuullisena sekä kierrätystä kannattavana yrityksenä ei pidä perustua vain mielikuville.

Emilia Mykkänen

Milja Karjalainen

Aino Tolvanen

Schildtin lukio luokka 17C

Jyväskylä