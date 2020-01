Vaativien syöpähoitojen on säilyttävä täällä

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntokierrokselle laittama keskittämisasetus siirtäisi Keski-Suomen keskussairaalassa toteutettavat vaativat syöpäleikkaukset Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Ministeri Kiurun (sd.) johdolla valmisteltu asetus tarkoittaa pahimmillaan potilaiden hoidon laadun heikkenemistä päivystyksen osalta, katkaisee joidenkin syöpähoitojen hoitoketjut sekä ajaa alan erityisosaajat Keski-Suomesta muualle töitä hakemaan.

Asetuksen myötä maakuntamme keskussairaalasta loppuvat mm. keuhkojen ja ruokatorven syöpäleikkaukset, haiman ja maksan sekä peräsuolen syöpäleikkaukset.

Keski-Suomen keskussairaala on maamme suurin ei-yliopistollinen keskussairaala ja siellä on jo vuosia tehty tutkitusti korkealaatuista työtä vaativassa syöpäkirurgiassa. Myös tulokset puhuvat puolestaan.

Elokuussa 2020 valmistuva uusi sairaala Nova on ensimmäinen 2000-luvulla rakennettu moderni keskussairaala, joka tarjoaa vielä entistä paremmat puitteet vaativien leikkausten toteuttamiseen Jyväskylässä. Uuteen sairaalaan on tulossa 12 erilaista osaamiskeskusta, joista syövän ja palliatiivisen hoidon osaamiskeskus on yksi.

Jyväskylässä toteutettujen syöpäleikkausten laatu ja tulokset ovat huipputasoa eikä asetusluonnoksessa todeta niiden siirron aiheuttavan ratkaisevia säästöjä Keski-Suomelle. Sosiaali- ja terveysministeriön esitykselle ei tunnu löytyvän muuta syytä kuin halu keskittää leikkaukset yliopistollisen sairaalan statuksen omaaviin keskussairaaloihin.

Ei näin. Keskittämiselle pitää löytyä lääketieteelliset ja järkevät perusteet. Kun niin tehdään, on Keski-Suomen keskussairaala syöpäkirurgiassa vahvoilla.

Hallituspuolueista keskustan ja sosialidemokraattien kansanedustajat kertoivat tiedon asetusluonnoksesta tulleen yllätyksenä (KSML 2.1.). Toivottavasti keskisuomalaiset hallituspuolueiden edustajat ovat jatkossa tarkkaavaisempia omaa maakuntaa koskevien ministeriöiden esitysten suhteen.

Kansanedustaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Sinuhe Wallinheimo (kok.) on ollut yhteydessä ministeri Kiuruun ja esittänyt toiveen kaikille maakunnan kansanedustajille muodostaa yhteinen rintama asetuksen muuttamiseksi Jyväskylän osalta. Tarvitsemme nyt vaikuttavaa maakunnallista edunvalvontaa, jotta vaativat syöpähoidot säilyvät Keski-Suomen keskussairaalassa.