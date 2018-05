Vaihtoehto Hippos 2020-hankeelle

Tietojen saaminen Hippos 2020 hankkeesta vaatii erityisiä verkostoja, koska kaupungin organisaatiossa vallitsee pelon ilmapiiri.

Olisiko kaupungin pitänyt hylätä hankintalain nojalla Hippoksen tarjouskilpailun voittanut kymmeniä miljoonia muita halvempi esitys, koska tarjous ei täytä Hippokselle asetettuja tavoitteita?

Lähtökohta on 160 000 k-em2 rakentaminen Hippokselle. Jos sijoitus on 270 miljoonaa, keskimääräinen neliöhinta on 1 688 euroa. Laskennallinen neliöhinta on tätä pienempi alhaisen tarjouksen vuoksi. Neliöhinta ei mahdollista laadukasta rakentamista.

Sisäliikuntatila maksaa Väli-Suomessa nyt n. 2 300 euroa neliö. Halpa neliöhinta kompensoitaneen investoijalle esim. rakennusoikeuksilla muualla. Tämä on salattu julkisuudelta.

Hippos-asiakirjojen mukaan kaikki rakennukset ovat terveitä ja korjaustarpeet kohtuuhintaisia. Aluetta tutkineiden seitsemän erikoissuunnittelijan viesti on, että nykyiset rakennukset voidaan korjata ja tehdä käyttötarkoitusmuutokset.

Päättäjille markkinoidussa ”vipurahoitusmallissa” kaupunki laittaa 30 miljoonaa ja ”vivuttaa” yksityiset sijoittamaan 270 miljoonaa. Vipurahoitusmalli ei toimi liikuntarakentamisessa, koska syntyy passiivinen liikuntapaikkapalvelu, joka kohdistuu seiniin, kattoihin ja lattioihin – siksi ne ovat useimmiten julkisen sektorin peruspalveluja. Miten investoinnin jälkeinen talous järjestetään?

Rakentamisen jälkeen alkaa usein taistelu käyttökustannustappioiden kohdistamisesta kuten Jäähalli Oy:ssä tehtiin. Hippokselle tulisi tehdä puuttuva liiketoimintasuunnitelma perustuen Tilapalvelun laskelmaan, jossa Hippos kunnostetaan 29 miljoonalla ja 5 miljoonan käyttötuella vuodessa.

Rakennukset säilytetään korjausrakentamisella ja tehdään käyttötarkoitusten muutokset. Nykyjäähalli muutetaan sisäpalloiluareenaksi, jonne sijoittuvat mm. salibandy, koripallo, lentopallo, futsal ja sulkapallo. Siellä on ravintolavalmius, säilytys- ja toimistotilat seuroille. Monitoimitalo korjataan Voimistelutaloksi.

Eniten kasvavat uudet liikuntamuodot parkour ja kiipeily mahtuvat Monnarille ja Hipposhalliin. Hipposhalli korjataan yleisurheiluhalliksi. Jalka- ja pesäpallon harjoitus siirretään Vehkalammen kuplahalliin. Hipposhalli vaatii vesikattoremontin. Juoksuratoja laajennetaan kansainvälisten vaatimusten mukaisiksi. Harjoitusjäähalli ja KIHU:n tilat säilyvät. Ulkopesäpallo jatkaa, mutta katsomoa katetaan. ”Kansan puisto” on keskellä Hipposta.

Korjausrakentaminen synkronoituu enintään puolen vuoden käyttökatkoksiin. Jäähalli Oy jatkaa ja rakentaa uuden jääkiekkoareenan sekä omistaa vanhan jäähallin. Vanhat vastuut 4,5 miljoonaa siirretään yhtiölle takaisin veronmaksajilta. Kaupunki vuokraa maa-alueen uuden jääareenan elinkaaren ajaksi.

Vaihtoehtomme on kustannustehokas n. 29 miljoonaa. Luonto kiittää, kun tuhlaavaa purkamista eikä kerskarakentamista tehdä. Liikenne- ja pysäköinti selkiintyy, kun 1 700 autopaikkaa saadaan tulevan jääareenan alle.

Pysäköinti tulisi hoitaa Hippos-Kampus-alueen tarpeisiin esim. yliopiston, Gradian, JAMK:n sekä Education Facilities Oy:n yhteistyönä. Valtuuston tulee siirtää päätöksenteko syksyyn ja teettää vaihtoehtoiset laskelmat. Päättäjille hanke avataan liiketoimintasuunnitelmalla.

Pekka Sihvonen

Jyväskylän liikuntajohtaja 1997–2017

Kimmo Suomi

liikuntasuunnittelun professori

llmo Viitanen

tilapalvelun projektipäällikkö 1993–2016

Jyväskylä