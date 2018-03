Vain lentäminen on halpaa

Keskisuomalainen pohti 4.3. lentomatkojen hiilijalanjäljen kompensoimista erilaisin vapaaehtoismaksuin. Suunta on väärä, sillä kompensointi pitäisi tehdä verotuksen kautta.

Kiertotalouden asiantuntija ennusti globaaleihin lentopäästöihin hurjaa kasvua. Sama toteutuu myös Suomessa. Yle uutisoi äskettäin, että lentolippujen hinnat laskevat vielä, kun halpayhtiöt valtaavat kaukolentoja. Suomessa vain lentäminen, erityisesti ulkomaille, on halpaa. Kaikki muu, olipa se kuinka pakollista elämisen kannalta, on raskaasti verotettua tai muuten käyttäjillä ja kuluttajilla maksatettavaa.

Suomalainen lentää vuodessa keskimäärin kaksi ulkomaan matkaa. Ulkomaan lomat ovat myös ne, josta suomalaiset kulutuksessaan viimeiseksi tinkivät. Ihmislihaa kuljetetaan sen takia, että ihmiset saavat rentoutua, maata auringossa ja juoda viinaa. Ulkomaan matkat ovatkin lähes kaiken kansan huvia, opiskelijoillakin on varaa lentää ja matkustaa.

Lentoliikenne ei ole mukana Euroopan Unionin päästökaupassa. Hiilijalanjäljessä lentävä kasvissyöjä kuormittaa ympäristöä yhtä paljon kuin Suomessa kahdeksan vuotta pysyvä naudanlihansyöjä. Yhdellä Phuketin lennolla autoilee yli 10 vuotta.

Lentoliikenteen polttoaineissa ei ole veroja. Arvonlisävero eli alv pitäisi olla yleinen kulutusvero. Kansainvälisissä lennoissa arvonlisäveroa ei ole eli on 0%. Kotimaan lennoilla on henkilökuljetusten 10% arvonlisävero. Elintarvikkeiden arvonlisävero on 14%.

Lentäminen onkin usein paljon halvempaa kuin muilla vähempi päästöisillä kulkuneuvoilla. Lentämisen edullisuuteen ei uskalleta puoluepolitiikassa puuttua, sillä lentohuvien kovempi verottaminen iskee kaikkien puolueiden kannattajiin. Edes julkista keskustelua asiasta ei käydä.

Eurooppaan lentää halvimmillaan parilla kympillä. Euroopan pääkaupunkeihin pääsee normaalihintaisenakin edestakaisin 50–200 eurolla. Gambiaan lentää ja majoittuu viikoksi reilulla 400 eurolla. Paljon enempää ei tarvitse maksaa Aasian matkastaan.

Ei voi kuin yhtyä Pekka Mervolan sanoihin maksajista: ”Lentomatkustajat maksattavat kulunsa muilla ja ovat suurimpia vapaamatkustajia. Kansainvälinen lentoliikenne onkin suuri vihreä valhe.”

Päivi Korpivaara

Jyväskylä