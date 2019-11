Valheet estävät Jyväskylän perussuomalaisten yhteistyön

Mikä on minkä tahansa puolueen paikallisyhdistyksen tehtävä?

On helppoa pitää vastausta tälle kysymykselle itsestäänselvyytenä, sillä se on puolueen politiikan ja arvojen ajaminen ja edustaminen paikallisella tasolla.

Jyväskylän perussuomalaiset ry on perussuomalaisten Keski-Suomen piiristä erottamisensa jälkeen nähnyt yhä vaikeammaksi ajaa perussuomalaista politiikkaa, sillä valheet ovat ajaneet sen puolustustilaan.

Keskisuomalaisen pääkirjoituksessa (KSML 31.10.) oli maalattu kuva, jonka mukaan ”pesä” olisi putsattuna. Tällä on selvästi pyritty antamaan vain yhden osapuolen näkökulma, joka ei välttämättä ole todenmukainen.

Kyseinen kuva kertoo voittoisasta uudesta yhdistyksestä ja kuolevasta ”vanhasta.”

Kuten kirjoituksessa on ilmaistu, uusi paikallisyhdistys odottaa, ”että suurin osa sivuun heitetyn paikallisyhdistyksen jäsenistä liittyy uuteen paikallisyhdistykseen”. Valitettavasti uusi yhdistys ei ole avoimesti ojentanut kätensä jäsenille vaan on pyrkinyt luomaan maalaamansa kuvan avulla epätoivoa eikä optimismia, jonka myötä jäsenten odotetaan vaihtavan yhdistystä. Yksi huomattava tapa, jonka kautta tätä on toteutettu, on esimerkiksi itse kirjoituksessa käytetty haukkumatermi ”pelkkä ompeluseura”.

Uusi yhdistys ei täten ole pyrkinyt jatkamaan eteenpäin diplomaattisesti vaan on tehnyt kaikkensa jatkaakseen riitaa, esimerkiksi vastakkainasettelemalla yhdistystä tiettyjä jäseniä vastaan, leimaamalla heitä ongelmallisiksi ja nimittämällä erotettua yhdistystä vain heidän ja kaltaistensa yhdistykseksi. Tämä on puhdas epätotuus ja selvä syytöstaktiikka.

On myös tärkeää huomauttaa, että uuden yhdistyksen perustajia oli mukana 27.10. olemassaolevan yhdistyksen syyskokouksessa, jossa heidät valittiin sen hallitukseen. Jos uusi yhdistys pääkirjoituksen mukaan perustettiin 13.10. ja samat henkilöt olivat mukana sitä perustamassa, niin kyseessä on luottamuksen rikkomus ja yhdistyksen vastainen toiminta.

Tätäkö on perussuomalainen politiikka?

Epäavoimuus, valehtelu, haukkuminen ja vain oman etunsa ajaminen?

Ei sentään. On tärkeää Jyväskylän perussuomalaisten pitää huolta, että tulevaisuudessakin yhdistys ajaa aitoa perussuomalaista politiikkaa.