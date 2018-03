Valtaa ilman vastuuta

Mari Waali kertoi kolumnissaan (KSML 26.3.) kuntiin muodostuneesta ongelmasta, kun kuntien omistamien konserniyhtiöiden hallituspaikat jaetaan puolueiden palkkiopaikkoina välittämättä jäsenten todellisesta osaamisesta. Ongelmana on myös vallanhimo sekä kokouspalkkiot, kun samat henkilöt kahmivat valtaa sekä kaupunginhallituksissa että kunnan konserniyhtiöissä.

Valtaa halutaan, vastuu ei kiinnosta. Yksityisellä puolella valta ja vastuu on aina liitetty yhteen.

Jämsässä tuo ongelma on riistäytynyt täysin käsistä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen on jälleen valituttanut itsensä myös Jämsän Aluelämpö Oy:n hallitukseen, jossa hän on istunut jo 8 vuotta. Tällaiset valinnat haittaavat kaupungin tehokasta johtamista ja aiheuttavat jääviysongelmia.

Päätöksenteko halvaantuu, kun päättäjä ei tiedä, ajaisiko kaupungin etua vai konserniyhtiön etua, jotka ovat keskenään ristiriidassa. Osakeyhtiölain mukaan hänen on ajettava yhtiön etua, jolloin kaupunki jää taka-alalle.

Luonnollisesti nämä poliittiset palkkiopaikat johtavat myös siihen, että alan osaajat eivät pääse kehittämään konserniyhtiöiden toimintaa, vaan päätökset tehdään amatöörimäisesti.

Varsinainen riman alitus Jämsän Aluelämpö Oy:n päätöksenteossa tehtiin, kun yhtiön hallitus päätti ostaa ydinvoimayhtiö Fennovoiman osakkeita 3,1 miljoonalla eurolla (siis kaupunkilaisten rahoilla). Päättäjät eivät kuitenkaan ymmärtäneet, että samalla Jämsä sidottiin 60 vuodeksi tuon ydinvoimalan vastuisiin.

3,1 miljoonaa on hinta osakkeista, jos voimalaitos valmistuu vuonna 2024. Jos se viivästyy, Jämsä vastaa lisäkustannuksista koko rakennusajan omalla osuudellaan, eli tuo 3,1 miljoonaa on vain hinta ihannetilanteessa.

Jos käy niin kuin Olkiluodon ydinvoimalan rakentamisessa, niin jämsäläisten taskuilla käydään vielä monta kertaa. Vastuista ei pääse eroon, kun sopimukseen on nimet kirjoitettu. Siis kaupungin omistaman konserniyhtiön tekemä päätös johtaa itse kaupungin talouden heikkenemiseen.

Jämsän hallintosäännön mukaan konserniyhtiöt (jollainen Aluelämpö Oy on) noudattavat samaa sijoituspolitiikkaa kuin itse kaupunkikin. Sijoitusten tulee olla riskittömiä eli sijoitetun pääoman tulee olla turvattu ja sijoituksilla pitää olla reaalinen jälleenmyyntiarvo.

Aluelämmön tekemän osakekaupan riski on erittäin korkea. Jälleenmyyntiarvoa ei ole, koska näitä osakkeita ei kukaan halua. Ei edes ilmaiseksi.

Sijoituksella saa ostaa tietyn sähköosuuden tuotetusta sähköstä. Sen hinta on noin 50e /MWh. Jo nyt voi ostaa sähköä vuodelle 2024 hintaan 34e /MWh. Sijoitus tuottaa siis kaupungille tappiota sähkön hinnassa näillä hinnoilla noin 200 000e/ vuosi.

Kaupungin sijoituspolitiikasta päättää kuntalain mukaan valtuusto. Jämsän kaupunginhallitus (jossa siis istuu samoja henkilöitä kuin Aluelämpö Oy:n hallituksessa) ei kuitenkaan vienyt asiaa valtuustolle.

Hallitus ylitti valtuutensa ja kuntalakia ei noudatettu. Valtuustossa moinen ydinvoimaan sijoittaminen tuskin olisi mennyt läpi.

Tällaista jälkeä syntyy, kun hieroja, sairaanhoitaja ja eläkkeellä oleva poliisi (hyviä alansa osaajia, muttei energia-alan) päättävät lähteä tekemään sähköliiketoimintaa. Tällä ryhmällä päätettiin sitoa Jämsän kaupunki 60 vuodeksi ydinvoimalan vastuisiin.

Pekka Laaksonen

kaupunginvaltuutettu (uusi Jämsä)

Jämsä