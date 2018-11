Valtiollakin vastuu valokuiduista

Keski-Suomen kuntien omistaman valokuituyhtiön tilanne on tukala. Hankkeeseen aikanaan ryhdyttäessä tiedossa olleet riskit ovat realisoitumassa. Epäviisaita päätöksiä on tehty myös yhtiön johdossa.

Kaikkien tulee kantaa vastuunsa, yksi osapuoli tässä vyyhdissä on kuitenkin Suomen valtio, jonka tahtotilaa hankkeilla on toteutettu ja jonka toimesta kunnille ja yhtiölle on annettu neuvontaa, tuloksena miljoonien tukimenetykset.

Kuvitellaanpa vastaava tilanne: EU-tukineuvoja tai yrityskonsultti neuvoo asiakasta virheellisesti, tuet jäävät saamatta ja tämän seurauksen yritys ajautuuu maksuvaikeuteen. Näissä tilanteissa maksumies olisi ilman muuta virheen tehnyt neuvoja, jolla toivottavasti on vastuut kattava vakuutus.

Suomen valtion Viestintävirasto sen sijaan saa ilman vastuuta antaa valokuituyhtiöiden rahoitusjärjestelyihin neuvoja, joiden noudattaminen osaltaan on johtanut useita keskisuomalaisia kuntia vakavaan talousahdinkoon. Pulassa ovat myös muun muassa koneyrittäjät, joiden työstä saatava korvaus on jo viivästynyt ja uhkaa jäädä valokuituyhtiön talousvaikeuksien vuoksi saamatta.

Kuka välittää yrittäjistä ja talousvaikeuksiin ajettavista kunnista?

Tässä vyyhdissä päätöksiä tehneet poliitikot kantavat poliittisen vastuun, yhtiön johto tekee toimistaan omat johtopäätöksensä. Mutta myös Viestintäviraston on kannettava vastuu virheellisestä neuvonnasta ja siitä seuranneista tukimenetyksistä.

Osin valtion vastuun välttämisen seurauksena kärsijoinä ovat osakaskuntien asukkaat, lapset ja vanhukset, joiden palveluista karsimalla joudutaan valokuituvelat kattamaan. Tämä ei ole oikein.

Terhi Simonen-Jokinen

kunnanhallituksen 2. vpj

kansanedustajaehdokas (kok.)

Karstula