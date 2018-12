Valtiontuki lehtien jakeluun?

Keskisuomalaisen pääkirjoitus 13.12. arvosteli Postia kilpailusta ja maaseudun syrjimisestä. Mediayhtiöt itse ovat vuosia ajaneet postikilpailun lisäämistä. Sanomalehtien liitto vaati kilpailun edistämistä lausunnossaan 28.9.2015, kun uutta postilakia oltiin säätämässä. Postilaki vapautti kilpailun, ja kirjeitä jakaa nyt 16 jakeluyhtiötä. Postilailla eduskunta linjasi, että yleispalvelua ei rahoiteta valtion budjetista. Posti siis noudattaa tätä linjaa. Vapaassa kilpailussa on toimittava markkinaehtoisesti.

Maaseutua ei syrjitä, koska toisin kuin taajamissa, varhaisjakelualueiden ulkopuolelle on säädetty yleispalveluun 5-päivän jakeluvelvoite. Ongelma on, että vain Postia kiinnostaa jakaa maaseudulla. Yksityiset yhtiöt, kuten Keskisuomalaisen omistamat Savon Jakelu ja ESA Jakelut keskittyvät jakamaan vain taajamissa, joissa jakelu on niille kannattavinta.

Hinnankorotusten taustalla on kirje- ja lehtivolyymien raju lasku. Kirjeiden määrä on puolittunut 10 vuodessa viestinnän digitalisoituessa, minkä takia lehtituotteet joutuvat kantamaan suuremman osan jakelukustannuksista. Tällainen kehitys nostaa myös jakeluhintoja. Mainosjakelu, jota Postinen edustaa, on Suomessa täysin kaupallista toimintaa lehtijakelun tapaan. Postisen hinnoittelu perustuu kustannustehokkaaseen automatisoituun tuotantoprosessiin ja kasvaviin volyymeihin.

Keskisuomalainen-konserni on pörssitiedotteen mukaan sopinut Suomen Suoramainonnan SSM:n osakkeiden ostamisesta. SSM on mainosjakelussa Postin pääkilpailija. Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan käsitellessään omalle konsernille merkittäviä asioita median tulisi tehdä asiayhteys lukijalle selväksi.

Viestinnän ja jakelun tilanne lähivuosina muuttuu niin haastavaksi, ettei vastakkainasettelua tarvita. Posti ja media-ala ovat samassa veneessä.

Seuraavan eduskunnan pitää ratkaista, miten lehtien jakelu turvataan järkevimmin. Yksi keino voisi olla määräaikainen valtiontuki sanomalehtien jakeluun. Tästä on hyviä esimerkkejä mm. Norjassa ja Belgiassa, joissa lehtien jakelutuki on toteutettu kilpailutuksella.

Timo J. Anttila

sidosryhmäjohtaja

Posti