Vanhalan uusi aluevaltaus

Yleislääketieteen professori, emeritus, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaksinkertainen kansanedustajaehdokas (vuonna 2015 perussuomalaiset ja viimeksi keskusta) Mauno Vanhala on tehnyt uuden aluevaltauksen ja kirjoittanut mielenkiintoisen romaanin muiden kiireittensä lomassa.

Kirjan päähenkilö on vähän yli 60-vuotias pitkän linjan terveyskeskuslääkäri Martti Kekarainen, joka on vastuussa Laukkalan noin 18 000 asukkaan terveyskeskuksen vuodeosastosta. Hän on maatalon poika ja kotoisin Sarajärveltä.

Alkuosan kokeneen lääkärin isälliset opit kesäkandille ovat varmastikin peräisin kirjoittajan pitkästä terveyskeskuslääkärin kokemuksesta. Mitä tehdä, kun kissa on kuollut ja opettaja tarvitsisi surutyöhön sairaslomaa? Kuinka suhtautua ”Rouva ja Herra Kaukaisiin”, jotka kesäaikaan ilmaantuvat terveyskeskukseen järjestelemään omaisten asioita.

Kekaraisen hyvä ystävä Antero oli eronnut ja löytänyt eron jälkeen Phuketin lomareissulta 34-vuotiaan hymyilevän naisen Thipanen. Thipane ja hänen tyttärensä olivat tulleet Suomeen, ja perustaneet perheen kolme vuotta sitten Anteron kanssa. Heidän elämänsä näytti onnelliselta Martin silmissä.

Monien vaiheiden jälkeen myös Martti rakastuu thaimaalaiseen naiseen. Paew tulee ennakkoluulottomasti ja hyvillä mielin Suomeen. Ongelmaksi tulee lähiympäristön ja erityisesti Martin lasten suhtautuminen isän uuteen naisystävään. Onko nuoren thai-naisen ja vanhemman suomalaisen miehen liitto luonnotonta?

Tärkeitä mietteitä näin Pride-viikon jälkeisessä hengessä ja suuressa suvaitsevaisuudessa, joka ei tunnu koskevan Marttia ja hänen kaltaisiaan suomalaismiehiä.

Suomalaiset miehet solmivat vuonna 2017 avioliiton 318 thainaisen kanssa ja 320 venäläisen. Nämä kaksi ryhmää vastaavat noin 35% kaikista miesten ulkomaalaisten kanssa solmituista avioliitoista.

Tutkimusten mukaan (Säävälä Minna 2010) avioerot monikulttuurisissa liitoissa ovat noin kolme kertaa todennäköisempiä kuin liitoissa keskimäärin ja eroihin on lukuisia eri syitä.

Suomalaisen Thaimaassa asuvan turistipoliisin Jari Siljamäen kokemusten mukaan länsituristit, myös suomalaiset, voidaan jakaa kolmeen ryhmään: puhtaat seksituristit, huijatuksi tulleet ja onnellisiin liittoihin johtaneet tapaamiset. Ehkäpä lehtien ja television jutut ovat nostaneet kaksi ensimmäistä ryhmää pääosiin kolmannen kustannuksella.

Vanhala tuo toisen näkökulman, jossa voi olla sekoittuneena omiakin kokemuksia, mutta myös paljon kirjailijan mielikuvitusta ilman todellisuuspohjaa, kuten aina hyvässä kirjassa. Erno Paasilinna on sanonut, että kirjailijaksi tulevan on elettävä riittävän mielenkiintoinen ja kokemuksia tuova elämä.

”Totinen mies” on sujuvasti ja vetävästi kirjoitettu esikoisteos vastikään 70 vuotta täyttäneeltä professorilta. Tarinan juoni on hyvin elokuvallinen ja toivottavasti joku tarttuu tarinaan ja tekee siitä mielenkiintoisen elokuvan.

Juha Saltevo, dosentti, Jyväskylä