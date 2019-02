Vanhukset eivät ole kauppa- tavaraa

Onko kokoomuksen ”orpopojan valssi” vastatuulessa? Kokoomus on eduskunnassa ainoana puolueena vastustanut hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Näin se antaisi yksityisten hoivapalvelujen tuottajien jatkaa entistä toimintatapaansa.

Keskusta puolueena on tullut tunnonvaivoihin, kun se on vaalien lähestyessä ottanut irtiottoa kokoomukseen ja yhtyy opposition vaatimukseen hoitajamitoituksesta – vaikka on itse ollut ajamassa hallituksessa sote-esitystä kokoomuksen kanssa.

Vanhusten hoito Suomessa ei saa olla vain pörssiyritysten saalistuksen varassa. Ne kun ajattelevat vain voiton maksimointia.

Lopullinen vastuu on kuitenkin kunnilla. Vanhusten hoito ei saa olla kaupankäynnin kohde, jossa ihminen unohtuu.

Pekka Penttinen

Jyväskylä