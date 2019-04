Vanhukset eivät voi odottaa uutta sotea

Sote kaatui. Entä nyt? Kun on palattu lähtöruutuun, on kuunneltava kansalaisia, myös ikääntyviä, entistä herkemmällä korvalla.

Erityisesti ikääntyville epävarmuus, uskomattoman monet avoimet kysymykset sekä vääränlainen ja jopa ristiriitainen informaatio aiheuttavat pelkoa.

Vanhuspalvelujen toteuttamisesta vastuu on yhä kunnilla. On vahvistettava vanhuspalvelulain velvoittavuutta ja sen noudattamista. Kaikilla tasoilla on lisättävä laadun ja turvallisuuden valvontaa. Ratkaisevaa on, osataanko kilpailuttaa ja mitkä ovat ostettavan palvelun laatukriteerit.

Vanhusten hoitoketjut on saatava nopeasti kuntoon kunnissa ja sairaanhoitopiireissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Vanhusten hoivan ja avun tulee olla oikea-aikaista ja kuntoutuksen riittävää ja hyvinvointia edistävää.

Vanhusten ei yhdessäkään kunnassa pidä joutua odottamaan uutta sotea. On toimittava heti. Ikääntyvä ihminen on arvokas elämän loppuun saakka. Vanhus ja ikääntyvä ihminen on subjekti, ei objekti.

Sirpa Teräväinen

hallituksen jäsen

Kansallinen senioriliitto ry

puheenjohtaja

Jyväskylän kansalliset seniorit ry