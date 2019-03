Vanhukset ja hyvinvointivaltio

Paljon on ollut esillä mediassa ja ihmisten huolena, kuinka vanhuksiamme kohdellaan, toimivatko hoivapalvelut.

Paljastuneet epäkohdat ja laiminlyönnit ovat järkyttäneet ihmisiä. Omaiset ovat jo pitkään epäkohdista valittaneet ja raportoineet kuten yleensäkin puutteista vanhusten hoidossa.

Henkilökunta on jossain määrin myös asiasta puhunut, minkä ovat uskaltaneet töiden menettämisen pelossa. Henkilökunta ei riitä, pomot eivät välitä tai suoranaisesti käskevät tekemään työn huonosti.

Suomen sanotaan olevan hyvinvointivaltio. Minkähänlaisia laaduntarkkailumittareita tästä on käytössä, jos tulos on tämä.

Perusoikeuksiin kuuluu ihmisarvoinen elämä myös vanhemmiten. Rahasta ei voi eikä saa olla kiinni. Nämä ihmiset ovat itse rakentaneet nykyisen ”hyvinvointi”yhteiskuntamme pohjan omalla työllään.

Haastetta tässä toki on sosiaali- ja terveyspalveluille yleensäkin ikäihmisten määrän kasvaessa. Mutta jokaisen oikeus hyvään asumiseen, ruokailuun sekä ihmisarvoiseen elämiseen on taattava. Yksityinen taho ei voi toimia ilman tarkkaa valvontaa, tämä tuli ilmi mediankin kautta. Laatutarkkailua on kehitettävä ja valvottava entistä paremmin.

Kuntien tulisi myös miettiä tarkkaan, onko yksityinen vai kunnallinen vaihtoehto toimivampi ja asiakasystävällisempi. Yksityinen tahohan on aina lopulta se voittoa tavoitteleva yksikkö, ja kuten on huomattu, voiton haku tapahtuu tavalla tai toisella.

Tämä on kilpailutuksen Damokleen miekka. Laatu ja halvin eivät vain kulje käsikädessä.

Olisiko aika suunnata varoja suomalaisen ihmisen ihmisarvoiseen elämään, eikä haittamaahanmuuton kasvaviin kustannuksiin.

Hyvä hoito on ihmisen perusoikeus. Poliittisia päätöksiähän nämä ovat.

Maassa maan tavalla ja Suomi on me, suomalaiset ihmiset, vanhuksetkin huomioiden.

Kari Pajunen

piirisihteeri

Keski-Suomen Perussuomalaiset

kansanedustajaehdokas

Muurame