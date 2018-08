Vanhuksille oma puolestapuhuja

Suomi tarvitsee vanhusväen puolestapuhujan.

Nyt kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen, että Suomeen saataisiin vanhusten asioihin perehtynyt henkilö. Hän kuuntelisi vanhuksia herkällä korvalla ja toisi esille epäkohtia mitä heidän hoidossaan ja muissa asioissa ilmenee.

Muistisairaudet maassamme ovat lisääntymään päin koko ajan ja mikä tällä hetkellä on minusta todella huolestuttavaa on vanhusväestön alkoholiongelma. Siinä on sellainen pommi joka kohta räjähtää meidän käsiimme.

Tähän kannattaa varautua nyt ja uskon, että vanhusasiainvaltuutettu voisi olla hyvä henkilö saamaan asioita järjestykseen.

Mutta miksi vanhusväestössä on tätä alkoholiongelmaa? Se osoittaa sen, että vanhukset voivat pahoin ja heillä on paha olla.

Tällä hetkellä ei vaan oikein kukaan halua ottaa vastuuta heidän asioistaan.

Vanhuksilta vain koko ajan pienennetään eläkkeitä ja muita tukia viedään heiltä pois.

Millä vanhukset oikein kohta pärjäävät? He ovat kuitenkin maksaneet veroja koko ikänsä Suomeen.

Vielä meillä on jäljellä muutamia sotaveteraaneja, jotka taistelivat meille rauhan tänne rakkaaseen kotimaahamme, mutta kuka heitä muistaa, ei oikein kukaan.

Mielestäni sotiemme veteraanit ansaitsisivat vielä elämänsä loppuajaksi henkilön, joka puhuu heidän puolestaan.

Vanhusasiavaltuutettu toimisi maamme vanhusväestön äänitorvena ja nyt me tarvitsemme sellaisen puolestapuhujan Suomeen.

Meistä jokaisesta tulee vanhus aikanaan ja me jokainen tunnemme vanhuksia. Eli tämä asia on todella tärkeä ja koskettaa meitä jokaista.

Marko Luomala

paikallisosaston sihteeri

Jyväskylän kristillisdemokraatit