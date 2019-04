Vanhuuden kultaiset vuodet

Muistisairaan elämänhistorian selvittäminen, ja sen myötä sen tunteminen, on hyvän elämänlaadun ja omannäköisen elämän lähtökohta hoivassa ja hoivakodissa. Elämä jatkuu mahdollisimman paljon samanlaisena, kuin se on ollut siellä omassa kodissa. Elämän ja arjen ei pidä loppua siihen, että kotoa joudutaan siirtymään palveluasumiseen.

Sairaskeskeisyydestä pitää siirtyä asukaslähtöisyyteen, asukas on hoivakodissa aktiivinen tekijä, otetaan mukaan ja luovutaan ihan äärimmäisistä rutiineista, ei kotonakaan juosta kello kaulassa.

Meillä jokaisella on oma tarina ja elämä. Elämänhistoria auttaa arjen tilanteissa, pystytään vastaamaan hänen toiveisiinsa, tarpeisiinsa ja tukemaan omaa identiteettiään. Jos taustaa ei tiedetä tai sitä ei noudateta, se aiheuttaa turvattomuutta ja ahdistuneisuutta.

Hoivan ja hoidon pitää perustua elämäntarinaan ja arkeen, tätä pitäisi käyttää hoivassa ja hoidossa, ja mitoitukset otettava huomioon myös tätä kautta. Arki pyörii ympärillä, vaikka kotipaikka on vaihtunut.

Kiireettömyys, arvostaminen, kunnioittaminen ja tasavertaisena kohtaaminen ovat tärkeitä vuorovaikutuksessa – nämä luovat luottamusta.

Unohtamatta kuuntelemisen tärkeyttä, muistisairas ihminen haluaa tulla myös kuulluksi, kuulluksi tilanteessa tai ajassa, ajassa jossa hän elää sillä hetkellä. Tämän kaltaisessa hoivassa minäkin haluan elää, sitten kun, ja jos sen aika tulee.

Meillä Suomessa löytyy tämän kaltaisia hoivakoteja, mutta niitä on valitettavan vähän. Ihannoin näitä pieniä koteja, ja näitä on ihannoitu Suomen ulkopuolellakin, ja tultu tutustumaankin jo esimerkiksi Australiasta. Tähän pitää meidän pyrkiä, jos me edes puhutaan laadukkaasta ja arvokkaasta hoidosta.

Tämä tarkoittaa resursseja paljon lisää, ja nähdä hoitaminen uusin silmin. Sen ei pidä olla liukuhihnatoimintaa, jossa henkilökunta väsyy ja ala vaihtuu monella kiireessä, kun ei pysty tekemään hoitotyötä niin hyvin kun sitä haluaa tehdä.

Ja se toinen puoli, vanhus jää arjen ulkopuolelle, tämä kaikki aiheuttaa hoitajille huonoa omatuntoa. Suomessa on yli 70 000 hoitajaa vaihtanut ammattia, tämäkin kertoo jo paljon missä mennään.

Työnteko ei sellaisessa paikassa houkuttele, jossa ei pysty tekemään työtään. Monet työpaikat ovat menettäneet maineensa.

Sipilän huomautus, että hallitus ei ole leikannut vanhustenhuollosta, ettei ole ongelmien takana tässä tilanteessa.

Tämä kommentti kuulostaa aika hassulle, koska juuri kuntien rahoitusta valtionosuuksin on heikennetty. Tällä hallituskaudella miljardi.

Hoitajana kannan suurta huolta tilanteesta, jossa nyt eletään, ja huolen jakaa kanssani varmasti todella moni. Hoitoala tarvitsee tahtoa ja tekoja, ei vain siitä puhumista.

Tähän saakka on menty niin, että kun maailmanparantamisesta on kyse, löytyy miljardeja, mutta kun puhutaan vanhustenhoidosta, ollaan köyhiä ja kipeitä.

Nykyisen kaltainen maahanmuutto maksaa meille valtavan paljon, ja on tuonut vain ongelmia. Raha on pois meille elintärkeistä asioista, emme pysty pitämään hyvää sosiaaliturvaa yllä, saati peruspalveluja ja turvallisuutta.

Meillä on kaikilla oikeus hyvään hoitoon ja arvokkaaseen vanhuuteen, asiat ja arvot tärkeysjärjestykseen, autetaan omaa kansaa ensin!

Satu Koskinen

lähihoitaja, yrittäjä

kansanedustajaehdokas (ps.)

Karstula