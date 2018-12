Vapaiden uudistus perheiden ehdoilla

Poliittista keskustelua perhevapaiden uudistamisesta on käyty jo vuosia. Tarve on ilmeinen, silti ratkaisuja ei ole löydetty.

Perhevapaista on niin monilla puolueilla kuten myös työmarkkinajärjestöillä valmiita tarkkoja ja yksityiskohtaisia malleja. Esityksissä on ollut erilaisia laskutapoja kuten 6+6+6-malli, joilla on tarkoitus jakaa matemaattisen jäykästi perhevapaakuukausia vanhemmille. Näissä malleissa on yksi perustava ongelma: niitä valitettavasti tehdään enemmän työelämän kuin perheiden tarpeiden mukaan.

Väestöliiton marraskuussa julkistama perhebarometri paljasti, että kansalaiset kaipaavat perheistä lähtevää mallia. Kyselyyn osallistuneet 2 500 vastaajaa tyrmäsivät äideille ja isille kiintiöidyt vapaat täysin. Perheet haluavat jatkossakin itse päättää, miten vapaansa käyttävät. Perheiden viesti on selkeä, perhevapaisiin enemmän joustoa ei kiintiöitä.

Väestöliiton kysely osoitti myös sen, että perhe on suomalaisille tärkeämpi arvo kuin työ. Joustavia työaikoja ja osa-aikatyötä pienten lasten vanhemmille oli vastaajien selkeä toive. Toiveena on, että perhevapaita voisi pitää osa-aikaisena ja useammassa jaksossa ja niin että vapaat voisi jaksottaa perheiden tarpeiden mukaan pätkissä useille vuosille.

Yhteiskuntamme on muututtava lapsiystävällisemmäksi kun haluamme nostaa syntyvyyttä. Nyt olisi työelämän etsittävä asennemuutosta ja ryhdyttävä toimiin perheiden toiveiden mukaisesti. KD:n taaperobonus-mallin mukaisesti pistetään family first, perhe ensin!

Tomi Kuosmanen

2. vpj., Kristillisdemokraatit

kaupunginhallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä