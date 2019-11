Vappu- satasiin on varaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaati vappupuheessaan pienituloisille eläkeläisille sadan euron korotusta eläkkeisiin.

Nyt kun Rinne on pääministeri, hänen hallituksensa on toteuttamassa 50 euron korotusta pienimpiin eläkkeisiin ensi vuoden alusta. Eduskunnan oikeisto-oppositio on syyttänyt Rinnettä yhtäältä vaalilupauksen pettämisestä ja toisaalta Suomen valtiontalouden romahduttamisesta.

Vanhuuseläkeläisistä noin 470 000 elää EU:n määrittämän köyhyysrajan (1 200 euroa bruttona kuukaudessa) alapuolella. Arviolta 40 prosenttia leipäjonojen asiakkaista on eläkeläisiä.

Taitetun indeksin vuoksi ikäihmiset köyhtyvät vanhetessaan. Kalliit lääkkeet ja terveydenhuollon maksut kurjistavat vanhusten elämää entisestään.

Samanaikaisesti kun iso osa eläkeläisistä köyhtyy, työeläkeyhtiöt rikastuvat.

Eläkeyhtiöiden ylijäämä on jo yli 200 miljardia euroa, summa on nelinkertainen verrattuna Suomen valtion budjettiin.

Eläkevaroista suurin osa on sijoitettu ulkomaille, koska rahat ”eivät mahdu” Suomeen. Suuresti peloteltu ”eläkepommi” ei piile eläkkeissä vaan eläkerahastojen ylettömässä kasvussa. Eläkerahastojen pidäkkeetön kasvu sisältää valtavan riskin finanssikriisin sattuessa.

Lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa kunakin vuonna työntekijöiltä ja työnantajilta perityiltä työeläkemaksuilla.

Eläkerahastoihin ei ole juurikaan koskettu ja siksi ne ovat paisuneet parissakymmenessä vuodessa yli viisinkertaisiksi.

Suomessa on todellakin varaa maksaa eläkerahastoista pienituloisille eläkeläisille vappusatanen jos toinenkin.

Taitetusta eläkeindeksistä on luovuttava ja palattava ansiotasoindeksin käyttöön.

Alle 1 200 euron kuukausituloilla elävillä yli 70-vuotiailla kansalaisilla tulee olla oikeus ilmaisiin terveyspalveluihin ja heidän lääkkeensä tulee korvata täysimääräisesti.