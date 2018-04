Varhaiskasvatusta kehitettäessä tärkeintä on lapsen etu

Esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on herättänyt keskustelua ja närästystä sosionomien osalta. Syytä tähän löytyykin ja asia vaatisi pikaisesti korjauksia.

Esitys ei ensinnäkään tunnista sosionomien koulutusta ja heidän osaamistaan. Se estää myös uralla etenemisen. Jos uusi varhaiskasvatuslaki toteutuisi, se lisäisi varmuudella työvoimapulaa.

Lastentarhanopettajan ammattiin valmistutaan yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Nykyisin lastentarhanopettajaksi ovat kelpoisia varhaiskasvatukseen suuntautuneiden sosionomien (AMK) lisäksi kasvatustieteen kandidaatit.

Pätevyysvaatimukset ovat sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille samat eli vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatusopinnot. Valtioneuvoston asetuksen mukaan lastentarhanopettajan tutkintoon eivät kuulu opettajan pedagogiset opinnot. Varhaiskasvatusopinnot ovat molemmissa tutkinnoissa kasvatustieteen maistereiden ja tohtorien suunnittelemia.

Kumpinkin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja niihin sisältyy saamieni tietojen mukaan muitakin opintoja tutkintojen kokonaislaajuuksien ollessa kandidaatilla 180 opintopistettä ja sosionomilla 210 pistettä. Lastentarhanopettajakelpoisella sosionomilla on keskimäärin 125 opintopistettä varhaiskasvatusopintoja.

Esityksen mukaan pätevyysvaatimukset eivät muuttuisi. Erikoisen asiasta tekee se, että esityksessä pyritään tekemään keinotekoista jakoa korkeakoulutettujen välille, varsinkin, kun pätevyysvaatimukset pysyvät samoina eikä tälle jaolle ole edes tutkimuksellista näyttöä.

Esityksessä on myös kohta, jossa ehdotetaan, että ryhmässä tulee aina olla kasvatustieteen kandidaatti. On tärkeää, ettei tämä kohta päädy lakitekstiin, jotta alan työvoimapula ei lisäänny entisestään.

Lakiesityksen mukaan varhaiskasvatusopinnot suorittanut sosionomi ei siis olisi enää kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen opettajana. Yleisessä tiedossa on, että sosionomitaustaisen lastentarhanopettajan kasvatustyö on laadukasta. Tämän on todentanut mm. Kuntatyöantajat.

Esitys suorastaan estää sosionomin toimimisen päiväkodin johtajan tehtävissä, vaikka tutkintoon sisältyy johtajuusopintoja. Edes ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei riitä, vaikka se on maisteritutkinnon kanssa ylempiä korkeakoulututkintoja. Tämä estää sosionomeja etenemästä urallaan varhaiskasvatuksessa ja on selkeästi heitä syrjivää. Näin ei voi olla.

Selvää on, että molemmat tutkinnot ovat päteviä. Nyt tulee tunnustaa tosiasiat sekä ryhtyä kehittämään varhaiskasvatusta lapsen etu tärkeimpänä asiakohtana.

Tapani Mäki

maakuntavaltuutettu

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Jyväskylä