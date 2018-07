Varoituksen sana Tourulassa liikkuville

Kankaan uusi alue on aiheuttanut Tourulan arkeen joitakin muutoksia, jotka tuntuvat muun muassa liikenteessä. Yksi näkyvä uudistus on Rusokinkadun merkitseminen varoituskolmiolla Ailakinkadun risteyksessä.

Ailakinkatu on perinteisesti ollut oman kulmakuntamme pääkatu, jota on saanut ajella jokseenkin huolettomasti. Uusi tilanne on näkynyt autoilijoiden epävarmuutena. Ailakinkadun ja Rusokinkadun risteyksessä esiintyykin päivittäin hämmentäviä tilanteita.

Vaara piilee osaksi siinä, että Kangas sijaitsee syvällä montussa, josta johtaa jyrkkä nousu kohti Ailakinkatua. Totutun liikennekäyttäytymisen lisäksi riskin muodostavat Kankaan puoleisella Rusokinkadulla olevat näköesteet.

Kasvillisuus sekä rakennusyhtiöiden julisteet piilottavat Kankaan montusta nousevan liikenteen katveeseen, joka sisältää vaaramomentin varsinkin, jos tulijan ajonopeus on suuri.

Kysessä ei toki ole mikään globaali ongelma, vaan paikalliseen arkeen liittyvä jonkinasteinen turvallisuusuhka. Asian hyväksi kannattaisi kuitenkin tehdä joitain ennen, kuin mitään vakavampaa tapahtuu.

Raimo Sopo

Jyväskylä