Vastasauna pysyy kiinni – miksi?

Me Jyväskylän uimahallin AaltoAlvarin aktiivikäyttäjät olemme ihmetelleet koko syksyn, miksi toukokuussa kausisuljettu miesten puukäyttöinen vastasauna on yhä kiinni. Vasta 23.9. saimme kuulla syyksi sen, että kaksi kertaa viikossa lämminneen vastasaunan savusta oli annettu palautetta lähiympäristöstä.

Saunan sulkemisen lisäksi ikävää on olematon tiedottaminen. Me aktiivisaunojat haluaisimmekin kuulla kaupungin taholta, millaisia ”kohtuuttomia” saunan lämmityksen savuhaittoja on synnytetty, kenelle, milloin ja mistä mahdolliset savuhaitat johtuvat?

Erityisesti kiinnostaa kuulla, miten asia ratkaistaan siten, että vastasaunaan pääsee jälleen pikimmiten. Pidetäänhän AaltoAlvarin vastasaunaa valtakunnallisestikin ainutlaatuisena saunomiskulttuurin vaalijana.

Suosittu vastasauna on myös tärkeä koko Keski-Suomelle, joka haluaa profiloitua saunamaakuntana, sekä pyrkimyksillemme saada suomalainen saunomiskulttuuri Yhdistyneiden kansakuntien kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintölistalle.

Erityisesti meille senioreille tämä ”aitosauna” on enemmän kuin piipahtamisen ja peseytymisen paikka, sillä keskustelu lauteilla on vilkasta – ollut joillekin jo 50 vuotta! Alvar Aallon perinteitä kunnioittava vastasauna on käsittääksemme rakennettu voimassa olevien rakentamismääräysten ja paloviranomaisten hyväksymänä. Korkealla piipulla on varmistettu savun leviäminen lähietäisyyttä kauemmaksi.

Nyt kun mahdollista savuhaittaa ilmeisesti selvitetään, esitän saunakollegoideni kanssa ja saunakulttuurin puolesta, että vastasauna avataan heti ja pidetään käytössä, kunnes faktat ovat kaikkien tiedossa.

Raimo Suihkonen

seniorisaunoja

Jyväskylä