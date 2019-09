Vastuu on kaikilla

Laukaan Kuusaan alueen asukkaiden vastuunotto kiistametsän säilyttämiseksi on esimerkillinen luonnon- ja ilmastonsuojelullinen ponnistus. Käytännön ympäristötekojen puute maakunnassa on huutava. Seurakunnat eivät voi testamentata kaikkia metsiään suojeluun, mutta merkittäviä hiilivarastoja ei tule hävittää.

Suomen ja maakunnan luonnonhiilivelasta on metsien käyttö aiheuttanut merkittävän rästin parilla viime vuosisadalla. Tällä vuosituhannella maakunnan metsien ja maaperän hiilinielua on tuhottu mm. turpeenpoltolla ja sellunkeiton kasvattamisella. Jopa metsätalouspuolen kestäväksi määrittelemä hakkuumäärä on maakunnassa viime vuosina ylitetty, luonnon uhanalaistumisesta puhumattakaan.

Metsänhävitys vie maakunnassa vuosittain metsiä neliökilometreittäin, joka hiilivarasto vastaa noin 0,5 tonnia ilmastopäästöä jokaista keskisuomalaista kohti laskettuna. Esimerkiksi metsäluontotyypeistä on jo noin kolme neljäsosaa uhanalaisia Suomessa, maakunnassa ehkä vielä enemmän.

Metsien suojelun lisääminen on ollut kitukasvuista. Suojelualan lisäys nykyisestä mm. tavoitteistaan pahasti jälkeen jääneellä Metso-ohjelmalla auttaisi paitsi metsien uhanalaisia eliölajeja myös metsien hiilivarastojen säilyttämistä.

Hiilivarastojen säilytys on kaikkien vastuulla. Yhteisöjen toiminta poikkeaa usein. Kiista Kuusaassa virkistysalueenakin käytetyn seurakunnan metsäalueen hakkuista tai vaihtoehtoisesti Metso-suojelusta avaa yleistä ongelmaa. Vastakkain ovat lopulta talousarvio ja elämän suojelu. Juuri taloudellisen hyödyn maksimointi on syrjäyttänyt luonnonarvot ja aiheuttanut merkittävän osan ilmastonmuuttamisesta Suomen, maakunnan ja muiden yhteisöjen osalta.

Suomen evankelisliluterilainen kirkko tavoittelee tuoreessa energia- ja ilmastostrategiassaan hiilineutraaliutta, metsien säilyttäminen hiilivarastoina on tavoitteelle erittäin tärkeää. Merkittävää hiilivarastoa ei tule hävittää ainakaan nyt, kun kirkolla on tekeillä valtakunnallinen selvitys hiilivarastojen säilyttämiseksi.