Vastuullisuutta, ei sinisilmäisyyttä

Asiat eivät ole kunnossa, jos Suomesta haetaan turvaa ja sitten itse aiheutetaan turvattomuutta. Oulun raiskaustapaukset ovat nostaneet pintaan paljon aiheellisia kysymyksiä. Tällainen toiminta ei saa päästä leviämään, vaikka en todellakaan usko Oulun olevan ainut kaupunki, jossa lasten ja nuorten saalistusta on tehty. Uskon, että tämä on vain jäävuoren huippu.

Seksuaaliset hyväksikäytöt jäävät helposti piiloon häpeän takia. Etenkin lapset ja nuoret päättävät usein salata tapahtuneen lähipiiriltään, koska heitä on uhkailtu tai he eivät muista syistä uskalla kertoa asiasta.

Meidän tulisi puuttua tähän lisäämällä vanhempien tietoisuutta erilaisista sosiaalisen median viestipalveluista, jotta he osaisivat kysyä oikeita kysymyksiä ja valvoa sovellusten turvallista käyttöä. Koulun, kodin ja viranomaisten yhteistyötä on lisättävä. On selvää, että poliisi ja muut viranomaiset tarvitsevat enemmän resursseja.

Oulun järkyttävistä seksuaalirikoksista epäillyt ovat turvapaikanhakijataustaisia. Nyt kaikki eduskuntaryhmät kyllä vaativat kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan, joka olisi pitänyt tehdä aikaa sitten. Vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa arvosteltiin ja vähäteltiin tosiasioita.

Paasausta käydään nytkin ihmisoikeuksista, mutta uhrien oikeuksiin ei juurikaan osata sanoa mitään. Rehellisyys ja vastuu ovat asioita, joita ei saa koskaan jättää sivuun. Suomen rajoja on valvottava. Vääristettyä ihmisoikeutta on se, jos Suomessa annetaan turvaa pahantekijöille ja annetaan näin hyväksikäytölle ja sinisilmäisyydelle sijaa.

Parasta olisi löytää eurooppalainen ratkaisu, joka perustuu EU:n ulkorajoilla sijaitseviin vastaanottokeskuksiin. Euroopan tason ratkaisua odotellessa meidän täytyy tehdä toimia myös kansallisella tasolla. Vakaviin rikoksiin syyllistyneiltä kaksoiskansalaisilta on voitava perua Suomen kansalaisuus. Ylipäänsä kansalaisuuden, karkotusten ja palautusten ehtoja on tarkistettava.

Eduskunnassa on myös käsittelyssä rangaistuspolitiikan kiristämispaketti, joka sisältää kiristyksiä alaikäisiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa. Tämä ei yksin riitä. Tietyistä kulttuureista tulevat eivät näytä sopeutuvan Suomen yhteiskuntajärjestelmään. Turvallisuus on perusasia, jos se järkkyy, järkkyy koko yhteiskunta.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (ps.)

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä