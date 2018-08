Vedetään yhtä köyttä, eläkeläiset

Eläkeläisten poliittinen valta hajaantuu, kertoi Katri Niemisen Uutissuomalaisen jutun otsikko(KSML 1.8.).

Otsikko on täyttä totta. Jos me eläkeläiset vetäisimme köyttä samaan suuntaan, Suomi olisi toisenlainen paikka.

Eläkeläiset äänestävät jotakin kolmesta vanhasta valtapuolueesta. Keskusta, kokoomus ja SDP. Näiden kannatus on ollut vahvaa vaaleista toiseen eläkeläisten keskuudessa. Mutta mitä nämä puolueet ovat tehneet eläkeläisten ja vanhusten hyväksi – leikanneet palveluja ja eläkkeitä. Unohtaneet eläkeläiset lainsäädännössä.

Vieläkö eläkeläisten ”kuminauha” venyy seuraavissa vaaleissa? Sen ei pidä venyä!

Eläkeläisköyhyys sai alkunsa, kun päättäjät ”hurahtivat” suuriin pöytiin Euroopan unionissa. Vanha kansa, suomalainen, uskoi johtajiinsa. Ja miten kävi? Itsenäinen Suomi menetti itsemääräämisoikeuden.

Meidän eläkeläisten on vedettävä köyttä yhteen suuntaan ja etsittävä puolestammepuhujat – eli toisemme. Me ainoastaan tunnemme vanhenemisen tuomat vaivat ja ongelmat.

Mutta olemme kokeneet niin lapsuuden, nuoruuden kuin aktiivi-elämänkin. Meillä on elämänkokemusta, jota muilla ei ole eli ikäihmisyys ja vanhuus. Meidän äänemme on kokemusta ja sen pitää päästä kuuluviin, jo tulevien sukupolvienkin vuoksi. Vastakkainasettelu on virhe.

Meitä eläkeläisiä on eri-ikäisiä noin 1.5 miljoonaa – yhtä köyttä vedettäessä olisimme voimakkaita vaikuttajia. Elämänkokemuksen tuomalla näkemyksellä ja kokemuksella on viisautta, jota ei saa muuten.

Päättäjien on huomioitava koko Suomen kansa, eikä vaan tiettyä ryhmää. Suomessa Suomen kansa ensin ja sen jälkeen muut kansalaiset.

Eläkeläiset, nostakaamme itsemme Suomen voimaksi – yhteishengellä!

Anja Koivistoinen

eläkeläinen

Jyväskylä