Vero- vapaus ja synnytys

Paperitehtaan ympäristö on ollut aikoinaan hieno hyvinvointiyhteiskunnan esimerkki. Tehdas piti huolta työntekijöistään, perheistä, harrastusmahdollisuuksista ja työterveyshuollosta. Se tarjosi tontit ja auttoi asuntolainen järjestelyistä työntekijöilleen. Ja hienostihan se toimi. Työpaikat tehtaalla ja sen seurauksena koko seudulla, pitivät seudun vireänä ja kehittyvänä. Työntekijät ja perheet pärjäsivät.

Tänä päivänä Keski-Suomen kunnissa vain neljässä väestömäärä on kasvanut. Koko Keski-Suomen väestömäärä on vähentynyt jo kahtena vuotena peräkkäin ja maahanmuuton merkitys väestönkehityksessä on korostunut merkittävästi. Jämsässä syntyneiden määrä on vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana 31% ja väestö on vähentynyt 2000 luvulla yli 4400 ihmisellä.

Keski-Suomi on rakenteellisen työttömyyden maakunta, jossa asukkaat keskittyvät Jyväskylään ja sen lähiseudulle. Olemme opiskelijamaakunta, jossa työttömyysprosentit ovat kokomaan keski-arvoa suuremmat. Palvelujen tarjoaminen toinen toisillemme ei riitä. Tarvitsemme vientiteollisuutta.

Mutta mikään meidän ongelmista ei ratkea, jos emme saa syntyvyyttä nousuun. Tulevat sukupolvet eivät riitä edellisten eläkkeiden maksajiksi. Tulevista sukupolvista ei tule riittävästi hoitajia vanhuksillemme, eikä työntekijöitä riitä monen muunkaan perusasian hoitamiseen. Mitä tälle sitten voidaan tehdä?

Jonkinlaista kulttuurin muutosta tähän tarvitaan. Nuoremme tarvitsevat tunteen, että on turvallista tehdä lapsia tähän maahan. Tarvitsemme vakituista työtä ja tunteen siitä, että ympäristö asiat voidaan ratkaista. On olemassa myös monia muita erilaisia ajatuksia, joilla lasten syntyvyyttä voitaisiin edistää. Unkarissa pääministeri esitti, että naiset saisivat verovapauden neljä lasta synnytettyään ja avustuksia myös lapsiperheen asunnon ja auton hankintaan. Ei ehkä voida suoraan ottaa sieltä mallia, mutta jotakin uutta näkökulmaa tähän asiaan tarvitaan. Tämä on yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta ratkaiseva asia, joka on ratkaistava.

Piritta Rantanen

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jämsä