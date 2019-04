Veron alennus ei ole ratkaisu

Kansainvälinen korkeasuhdanne tuo tietysti työpaikkoja kuten menneellä eduskuntakaudella. Suhdannenousu ei näytä olevan edessä ainakaan lähiaikoina.

Työllistäminen ja työpaikkojen lisääminen on saatava aikaan kotimaisin keinoin.

Aktiivimalli ei työllistymistä auta; sitä parempi voisi olla jo vuoden 1911 sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pöytäkirjassa esittämä malli. Se perustui porkkanaan, ei keppiin, niin kuin aktiivimalli.

Entinen työvoimaministeri Lauri Ihalainen esiintyi julkisuudessa lehtikirjoituksessa otsikolla Työttömät töihin tuntuvilla tukitoimilla.

Tukitoimet tarvitsevat rahaa valtion kassassa. Sitra esitteli muutama päivä sitten omat lääkkeensä. Keskeistä siinä oli veron alennukset suurtuloisille.

Esitetyt veronkorotukset haittaveroihin ovat yleensä tasaveroja, jotka kohdistuvat yhtälailla köyhiin ja hyvätuloisiin. Niitä on tehtävä joka tapauksessa muun muassa ilmaston lämpenemisen ja muiden haittojen vuoksi.

Keskustelin jokin aika sitten valtakunnan arvostetun talousasiantuntijan kanssa. Hän oli yhtä mieltä kanssani siitä, että jos veronalennuksien sijaan rahat käytetään työttömien työllistämiseen, niin se on tehokkaampaa työllistämistä.

Eli Ihalaisen malli on Sitran työllistämismallia parempi. Lisäksi se parantaa tulonjakoa oikeudenmukaisempaan suuntaan.

Tässä on syytä muistaa sekin, että maassamme on satoja tuhansia työttömiä, joista kymmeniä tuhansia nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. Yhden nuoren syrjäytyminen on elinkautena miljoonaluokan asia. Siitä on tutkimustietoa.

Valtiovallalla on muitakin kuin yllämainittuja keinoja työllistää; muun muassa aktiivinen teollistamispolitiikka.

Ei valtiovallan tarvitse seisoa ”tumput” suorina ongelman edessä, sillä onhan kysymyksessä yhden perusoikeuden, oikeuden työhön toteuttamisesta.

Sakari Knuuttila

valtiopäiväneuvos

Jyväskylä