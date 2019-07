Veronmaksajana saa ihmetellä Uuraisten valokuitupäätöksiä

Uuraisten Valokuituverkot Oy (UurVV Oy) on vuonna 2015 perustettu yhtiö, josta Osuuskunta Kuuskaista omistaa 99,9% ja kunta 0,1%. Kunta on takaajana yhtiön 2,8 miljoonan euron lainalle. Sen takausprovisio 3,8% on EU:n komission mukaan aloittelevien yritysten osalta valtiontakaukseen liittyvä pienin vuosimaksu.

Verkko-osuuskunta Kuuskaista ajautui 2017 yrityssaneeraukseen. Myös sen tytäryhtiön UurVV Oy:n taloudellinen tilanne on ollut haastava. Se ei pystynyt maksamaan lainan ensimmäistä 300 000 euron lyhennyserää eikä sovittuja takausprovisioita. Kunnanhallitus laski 26.2.2018 takausprovision 2,0 %:iin. Voi kysyä, ylittikö se toimivaltansa, kun antoi asian valtuustolle vain tiedoksi, vaikka alunperin valtuusto on tehnyt provision määrää koskevan päätöksen.

Uuraisten valtuusto päätti 28.5.2018, että takaajana kunta ottaa vastatakseen em. 300 000 euron lainaerän. 5 000 eurolla ostetaan 24,9 %:n omistusosuus yhtiöstä ja lopusta summasta syntyy kunnalle regressisaatava.

Tämä operaatio oli päättäjiltä vain ongelmien lykkäämistä. Sillä ei ollut mitään mahdollisuutta parantaa yhtiön kassavirtaa ja kannattavuutta, koska liittymiä on liian vähän. Miten valtuutetut tohtivatkin tehdä kuntalaisten rahoilla tällaisen riskisijoituksen?

Kuntalain 129 § sanoo: ”Lainaa, takausta tai muuta vakuutta ei voi myöntää, jos niihin sisältyy merkittävä taloudellinen riski”.

Riskinottoa on sekin, että tulevaisuudessa yhtiön toiminta edellyttää jatkuvasti kunnan lisärahoitusta. 129 § koskee myös vastavakuutta.

Inspira Oy arvioi UurVV Oy:n velattomaksi arvoksi noin 1,7 miljoonaa euroa, joten ei ole riittävä vastavakuus saada yhtiöltä 3 miljoonaa euroa yrityskiinnityksiä.

Tästä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka antoi valtuuston päätökselle täytäntöönpanokiellon 27.6.2018.

UurVV Oy:n talousongelmat vain jatkuivat, ja 20.5.2019 valtuusto teki päätöksen, jossa yhtiö ottaa kunnalta 1,7 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan 8%:n korolla. Kunnalla on optio-oikeutena merkitä yhtiön osakkeita. Tällä järjestelyllä kunta pyrkii saavuttamaan yhtiössä määräysvallan ja lopulta lunastamaan sen kokonaan.

Mutta vaihtovelkakirjalainaa koskevassa sopimuksessa lähtökohtana on se, että kunta omistaa nyt 24,9 % osakkeista, vaikka tästä asiasta valtuuston 28.5.2018 tekemä päätös ei ole saanut lainvoimaa. Tästä valtuuston 20.5.2019 tekemästä päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka on antanut asiassa täytäntöönpanokiellon 20.6.2019.

Kummassakin tapauksessa kunnanhallitus kiirehti valtuuston päätöksen toimeenpanon ennen valitusajan päättymistä ylittäen näin toimivaltansa. Kummankin valituksen käsittely on kesken hallinto-oikeudessa.

Takausprovision alentaminen ja muu yhtiön lainojenhoitokulujen helpottaminen on julkista tukea, mikä puolestaan vähentää valtion antamaa laajakaistatukea. Traficom (ent. Viestintävirasto) ei maksanut laajakaistatukea UurVV Oy:lle täysimääräisenä.

Nyt olisi päättäjien syytä tutkia kuntalakia ja katsoa kunnan tehtävät. Niihin ei kuulu valokuituyhtiön ylläpito ja tekohengityksen antaminen.

Täytäntöönpanokiellon vastaisesti Uuraisten kunta on siis maksanut UurVV Oy:n velkoja. Veronmaksajana kysyn: Pitäisikö kunnan noudattaa näitä hallinto-oikeuden välipäätöksiä ja odottaa sen aikanaan antamia lopullisia päätöksiä?