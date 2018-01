Verotus nähtynä toisesta vinkkelistä

Jaakko Jussila (KSML 23.1.) kauhistelee hyvätuloisten kireää verotusta kertomalla, että ”10% parhaiten ansaitsevista maksaa 70% ansiotuloverosta”. Jussila liittyy veroprosenttiargumentoijien laajaan joukkoon ja faktojakin esittämällä johtaa lukijoita harhaan.

Toisen kuvan saisimme, jos vertailuun otettaisiin nettotulot. Valtion vuoden 2018 tuloveroasteikon tulotuloluokat ovat alarajoiltaan 17 200, 25 700, 42 400 ja 74 200. Vero alarajan kohdalla on vastaavasti 8, 518, 3 398,75 ja 10 156,25 euroa ja veroprosentit alarajan ylittävältä tulolta 6, 17, 25, 21, 25 ja 31,25%.

Alarajojen nettotulot ovat 17 192, 25 182, 39 001,25 ja 64 043,75. ”Kireästä” verotuksesta huolimatta on helppo päätellä, keillä on mahdollisia toimeentulovaikeuksia, keillä ei.

Lamavuonna 1993 verokorttini mukaan maksoin 29 244 eurosta (muunnettu markoista) veroa 38%, marginaaliveroni oli 59,5%. Tänä vuonna kaikki yli 74 200 euroa ansaitsevat maksavat veroa vain 31,25%. Ero on valtava. Jussila valittaa: ”Vajaat 140 000 ansaitseva maksaa ansiotuloveroa 10 000 enemmän kuin veronmaksajat 14 Euroopan maassa keskimäärin.” Kristillisen arvopohjan omaavalle on selvää, kummalle tuo 10 000 on tarpeellisempi säälliseen elämään, jaettuna enintään 17 200 ansaitseville vai 140 000 ansaitsevalle?

Jussilan mukaan Suomessa verotuksen kireys alkaa laskea verokertymää, johtaa aggressiiviseen verosuunnitteluun, harmaaseen talouteen ja haluttomuuteen lisätöihin. Jussila näkee melkein luonnonlaiksi välttää veroja ja työtä.

Markkinavoimat ovat saaneet valtiot verokilpaan. Jos verokilpakehitys jatkuu, taloudellinen aktiviteettikaan ei rajattomasti pysty paikkaamaan verokertymän alenemista.

Talouskasvu ei ole jumala, joka pelastaa hyvinvoinnin ja maapallon. Päinvastoin. Jatkuakseen se tuottaa yhä huonommin kestäviä tavaroita ja tiuhemmin vaihtuvia malleja. Se kierrätyksestä huolimatta tuhlaa luonnonvaroja, vahingoittaa luontoa ja ilmastoa.

Risto Moisio

Tampere