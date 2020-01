Vesiliiketoiminta voi hyvin

Dosentit Hukka ja Katko kirjoittavat (KSML 30.1.), että Jyväskylässä energialaitos on aikeissa myydä osan vesihuollosta. Tosiasiassa kaupunki harkitsee vähemmistöomistajan hankkimista omistamaansa energia- ja vesiyhtiöön.

Kirjoittajat toteavat edelleen, että nyt olisi todettu, että energia- ja vesilaitosten 13 vuotta sitten tapahtuneella yhdistymisellä ei olisi saavutettu hyötyjä, vesihuoltolain hengen vastaisesti energialaitos on ”alistanut” vesilaitoksen, jolla pitäisi olla läpinäkyvä talous ja päätäntävalta, ja että yhtiö kerää kauppasumman korkoineen aiemmin veroin ja vesimaksuin rakennetusta vesihuollosta.

Yhdistymishyötyjä on saavutettu. Alvassa on nykyisin kymmeniä prosesseja, niitä tukevia tietojärjestelmiä sekä osaavia ihmisiä, jotka tekevät työtään joustavasti vesi-, sähkönsiirto-, sähköntuotanto- ja lämpöliiketoiminnan kulloisiakin tarpeita palvellen.

Arvioni on, että pelkästään hallinnollisissa kuluissa yhdistämishyödyt ylittävät miljoona euroa vuodessa. Tämän lisäksi yhdistämishyödyt on haettu kaikista muistakin toiminnoista.

Alva tekee vuosittain vesihuoltolain mukaisen eriytetyn julkisen tilinpäätöksen vesihuollosta ja julkaisee lisäksi yhteiskuntavastuuraportin, joissa vesihuollon tila on esitetty hyvin läpinäkyvästi. Alvan vesiliiketoimintaa koskeva päätäntävalta on omistajakaupungin nimeämällä hallituksella, jossa kokemukseni mukaan suhtaudutaan vesihuoltoon ja sen kehittämiseen erittäin vastuullisesti ja myös kaupunkilaisten etua vaalien.

Yhtiön tuloutus omistajalle noudattaa vesihuoltolaissa säädettyä kohtuullisen tuoton periaatetta. Omistaja on myös seurannut yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa ja jokin vuosi sitten muuttikin 116 miljoonan euron lainat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoksi, eli yhtiössä olevaksi rahaksi, jolle omistaja ei peri lainkaan tuottoa.

Yhtiöittämisen ja yhdistymisen jälkeen vesihuollon investoinnit on saatu nostettua riittämättömältä hyväksyttävälle tasolle. Alvan Pisara-vesiliiketoiminta on viime vuosina ollut ylivoimaisesti suurin liiketoiminnan kehityksen panostuskohteemme, mihin olemme saaneet myös Business Finlandin tukea ja meillä on jo useita Jyväskylän ulkopuolisia vesihuollon omaisuudenhallintaan liittyviä asiakkuuksia.

Vähemmistöosuuden myynnin vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaa ei vielä voi arvioida. Jyväskylän kaupunki yhtiön omistajana selvittää mitkä potentiaaliset kumppanit ovat kiinnostuneita yhtiön vähemmistöosuudesta kaupungin osakassopimuksessa määrittelemillä reunaehdoilla.

Kun konkreettisemmin tiedämme potentiaaliset kumppanit ja kauppaan liittyvät sopimusluonnokset ovat valmiina, niin voimme tehdä tarkemman vaikutus- ja riskiarvioinnin siitä, miten Alvan elämä mahdollisesti muuttuisi.