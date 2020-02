Vielä voi vaikuttaa

Kun puhutaan menneisyydestä, usein kerrotaan, kuinka kaikki oli paremmin. Kuinka kesät olivat kuumia, talvet olivat todella kylmiä, kouluun hiihdettiin järvenjäätä pitkin, ei ollut ekologiaa, ei sosiaalista mediaa.

Pitäisikö asioiden olla kuin ennen? Onko kaikki jo pilalla? Miten asioita muutetaan? Voiko olla olemassa parempaa tulevaisuutta? Mitä ihmiset miettivät tulevaisuudesta?

Ilmastonmuutos ilmenee ilmaston lämpenemisenä. Jääpeitteet arktisilla alueilla ovat sulaneet huomattavasti. Se vaikuttaa monien eläimien elinympäristöön ja elinkeinoihin, se näkyy myös Suomen lämpötilassa ja todella monissa muissa asioissa.

Maapallomme on muuttunut vuosi vuodelta ja ilmastonmuutos on ollut aina olemassa, mutta nyt se on realisoitunut vasta näkyvien muutosten kannalta suurimmalle osalle ihmisiä.

On olemassa monenlaisia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopuminen, kestävien uusiutuvien energiamuotojen käyttö, energian säästö ja energiatehokkuus, liikenteen sähköistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, luonnollisten hiilinielujen kasvattaminen ja ilmastokestävä ruoantuotanto ja -kulutus, kertoo WWF.

Itse olen sitä mieltä, että kaikkien ihmisten olisi hyvä yrittää tehdä mahdollisimman monta ilmastonmuutosta edistävää valintaa, vaikka se tulisikin vähän kalliimmaksi, sillä pienetkin teot merkitsevät.

Esimerkiksi omalta osaltani suosin ympäristöystävällistä kulkuvälinettä eli junaa pitkille matkoille. Juna tuottaa vähemmän päästöjä ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin muut liikennemuodot.

Pienet ekologiset teot auttavat myös, kuten tavaroiden ja vaatteiden uusiokäyttö, roskien kierrättäminen, kotimaisten tuotteiden suosiminen ja kotimaisten ruokien ostaminen ulkomaalaisten sijaan.

Yritykset voivat edistää omalla toiminnallaan tekemällä ympäristöystävällisiä tekoja, kuten muovin vähentäminen, ja suosimalla laadukkaita, lähellä tuotettuja ja ympäristömerkittyjä tuotteita.

On tärkeää ymmärtää, että ilmastonmuutos on kaikkien ongelma ja omalla toiminnallamme voimme hillitä sitä.