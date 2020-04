Vierailijakolumni: Hiljainen kevät

Hiljaisuuden voi aistia kaduilla ja työpaikoilla. Hiljaista on myös koulujen ja päiväkotien pihoilla. Kahviloiden ja ravintoloiden pöydät ovat tyhjinä. Kirkkojen ovetkin ovat lukittuina. Hiljainen kevät. Hiljainen viikko.

Koronapandemiaa rajoittavat toimet ovat hiljentäneet yhteiskuntaa odottamattomalla tavalla. Useimmille meistä tilanne on täysin poikkeuksellinen.

Vanhimpien ikäluokkien edustajat voivat liittää kokemuksen koronasta sotavuosien poikkeusoloja koskeviin muistoihinsa. Heistä moni myös tietää omakohtaisesti tai perheen kokemuksista, mitä on tartuntatauteihin liittyvä pelko.

Jos on kaduilla, kouluissa ja kirkoissa hiljaista, niin kyllä omassa mielessäkin vetää hiljaiseksi. Kysymyksiä ja pelkoja hiipii ajatuksiin.

Kuinka dramaattisia seurauk­sia joudumme vielä todistamaan ennen kuin tauti on nujerrettu? Riittävätkö tervey­denhoidon voimavarat? Mitä tämä tilanne lomautuksineen ja irtisanomisineen tarkoittaa taloudellisesti? Kenelläkään ei ole varmoja vastauksia.

Sairastuvien joukko saa laajentuessaan nimiä ja kasvoja, tuttujakin. Huoli omistakin läheisistä ja omasta terveydestä nousee mieleen. Tähän hiljaiseen kevääseen ulottuu elämän rajallisuuden ja kuoleman varjo.

Viime viikot olemme pitäneet fyysistä etäisyyttä toisiimme, mutta rohkaisevaa on ollut nähdä myös presidenttimme toivoman henkisen läheisyyden kasvun toteutuvan. Puhelimet ja tietokoneet mahdollistavat paljon, kun on myötätuntoa ja tahtoa rakentaa yhteyttä.Erityisen kunnioituksemme ja kiitoksemme ansaitsevat terveydenhuollon työntekijät ja monet muut ammattiryhmät, jotka oman terveytensä uhallakin jatkavat ihmisten kohtaamista ja palvelemista kasvokkain.

Seurakunnat ovat monien muiden yhteisöjen tavoin hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronan vuoksi. Valtava määrä perinteistä kokoavaa toimintaa pysähtyi kuukausi sitten kuin seinään. Kipeintä on ollut rajoittaa hautajaisissa saattoväen määrä muutamiin kaikkein läheisimpiin.

Seurakunnissa on yllättävään tilanteeseen laskeuduttu diakonia edellä. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa on kuunneltu ihmisten huolia ja etsitty apua vaikkapa ruokahuoltoon tai lastenhoitotarpeisiin. Yhteisöllisyyttä on ylläpidetty myös lähettämällä jumalanpalveluksia ja muitakin tilaisuuksia verkossa.

Käsillä olevan kaltainen kriisi ei ole kuitenkaan seurakunnille vain toiminnan muotoja koskeva vaan myös sisällöllinen. Kirkonkin sanat ja selitykset tulevat poikkeusoloissa tavallista huolellisemmin punnituiksi. Löydämmekö sellaisia lohdutuksen ja toivon sanoja, joilla on todellista merkitystä?

Hiljaisen viikon raamatullista sanomaa kuuleva ja mietiskelevä tulee liikkuneeksi kriisin maisemissa. Toisaalta kriisiin joutuvat Jeesuksen lähimmät seuraajat. Oletetut totuudet itsestä tai hänestä, jota seurattiin, eivät olekaan enää itsestäänselvyyksiä. Oppilaista tulee kavaltajia, kieltäjiä ja epäilijöitä.

Kriisin keskellä elää ja kuolee myös Jeesus itse. Hiljaisen viikon kuvaus hänestä ei ole sankaritarina.

Getsemanessa hän rukoilee ahdistuneena kärsimyksen välttämistä. Ristillä kuulemme riipaisevan huudon: Jumalani, miksi hylkäsit minut. Hetkeä aiemmin, keskipäivällä, oli tullut pimeys koko maan ylle.

Pandemian kaltainen kriisi tuntuu tänään kuin keskipäivän pimeydeltä koko maailman yllä. On hiljaisuuden, vaitonaisten rukousten ja miksi-kysymysten aika. Samalla kuitenkin hiljaisen toivon aika.

Viime vuosisadan alussa suomalaisen valtiopäivämiehen ja virsirunoilija Wilhelmi Malmivaaran perhettä kohtasi suuri tragedia. Hän menetti puolisonsa sekä 17-vuotiaan ja 10-vuotiaan tyttärensä lavantaudille.

Jossain vaiheessa tuon menetyksen jälkeen Malmivaara sanoitti Matkamiehen virren 631, jota yhä hyvin usein hautajaisissa lauletaan: ”Mua auta, Herra, mä toivon vaan, vaikkei ois toivoa ollenkaan”.

Tällaisen hiljaisen toivon juuret ovat niissä miksi-kysymyksissä, jotka ristillä kerran lausuttiin. Myös niissä varhaisen aamun hetkissä puutarhahaudalla, jolloin kysymykset alkoivat saada ensimmäisiä toivoon rohkaisevia vastauksia tyhjän haudan hiljaisuudessa. Tämä toivo kantakoon tänään myös meitä.

Arto Viitala

Kirjoittaja on Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra.