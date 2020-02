Vietkö lastasi tarpeeksi liikkumaan?

Onko lapsellasi urheiluharrastus tai liikkuko hän tarpeeksi? Jos ei, niin miksi? Jokaisella lapsella on oikeus liikkua ja leikkiä.

Joitakin lapsia ei viedä tarpeeksi urheilemaan, koska epäillään, että lapsi ei pärjäisi tai haluaisi jäädä ilman vanhempia. Lasten tulisi liikkua ja vanhempien tulisi viedä lapsiaan jo pienenä kokeilemaan eri lajeja, jotta mieleinen harrastus löytyisi.

Näin lasten ohjaajana voin sanoa, että jokainen lapsi on jossain vaiheessa uskaltanut lähteä mukaan ja ilman vanhempien läsnäoloa lähtenyt jopa reippaammin mukaan. Toisaalta joskus villien lapsien kohdalla vanhemman käsky voi toimia lapseen paremmin kuin ohjaajan.

Kun vanhemmat eivät vie lapsiaan jo pienenä urheilemaan ja luota siihen, että lapset pärjäävät yksin, ei lapsi ikinä opi toimimaan uusissa tilanteissa ilman vanhempiaan. Jos vanhemmat antavat liian helposti periksi eivätkä kannusta lastansa mukaan toimintaan, ei lapsi saa kokea liikunnan iloa. Se on mielestäni harmillista, koska monesti vaikka lapsi olisi huonolla päällä tai äreä, niin tunnin jälkeen hän on jo paljon iloisempi ja reippaampi.

On tutkittu, että lapsen tulisi liikkua päivässä noin kolme tuntia, ja se ei välttämättä päiväkodissa tai koulussa tule täyteen. Liikunta on myös terveydelle hyväksi, koska se vaikuttaa esimerkiksi ruoansulatukseen. Lisäksi liikunnan on myös huomattu vaikuttavan mielialaan positiivisesti.

Liikuntaseurojen ja ohjaajien tulisi rohkaista lapsia ja vanhempia enemmän ja hakea ujoimpia lapsia mukaan liikkumaan ja leikkimään yhdessä. Seurat voisivat järjestää ilmaisia tapahtumia, joissa ohjaajat voisivat vetää leikkejä tai pelejä. Tällöin vanhemmat huomaisivat, kuinka lapsi pärjää, ja lapsetkin saattaisivat päästä jo tutustumaan tulevaan ohjaajaansa ja lähtisivät sitten ryhmässä paremmin mukaan.

Parasta olisi se, että lapset saisivat liikuntaa ja ennen kaikkea liikunnan iloa, joka on erityisen tärkeää.