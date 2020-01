Vihapuhe toimii; olen vihainen

Te vihapuheen levittäjät: olen vihainen. Se lieneekin kaiken vihapuheen tarkoitus.

Mutta en ymmärrä, mitä tälle vihalle ja suuttumukselle tekisin. Mihin sen purkaisin, itseeni vai toisiin? Lähdenkö sotimaan vai terapiaan? Vihapuheen harjoittaja, miksi haluat hajottaa, herättää vihaa ja luoda riitaa?

Suomessa on sodittu ja tehty rauhakin useampaan kertaan. Sodat ovat vaatineet uhreja: sotilaita ja siviilejä. Suomea ja koko Eurooppaa on rakennettu valtioiksi, jossa on turvallista asua, tehdä töitä ja elää rauhassa. Onko rauha joillekin liikaa?

Raketit paukkuivat taas uudenvuodenyönä. Monessa paikassa maailmassa paukkuivat pommit. Ei kai kukaan muu voi niitä haluta kuin sellainen, jolla on paikka niitä paeta.

Toivottavasti vihaan yllyttävä ajattelee mihin ryhtyy. Hän voi suututtaa jonkun sellaisen, joka ei tyydy purkamaan vihaansa pelkästään kirjoittamalla.