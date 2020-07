Vihervasemmisto on uhka sananvapaudelle

Kansanedustaja

Vihervasemmisto on jo pitkään pyrkinyt romuttamaan kansalaisten perustuslaissa turvattua sananvapautta. Tämä joukkio on julistanut itse itsensä kaikkitietäväksi ”oikealla tavalla ajattelevien” joukkioksi.

Tuo joukkio, varsinkin vihreät ja vasemmistoliittolaiset, ovat pyrkineet leimaamaan kaikki toisella tavalla ajattelevat natseiksi, rasisteiksi, tietämättömiksi, oppimattomiksi, tyhmiksi ja miksi milloinkin.

Varsinkin natsi- ja rasistikirvestä on heiluteltu ahkeraan, vaikka oikeita natsiaatteen kannattajia lienee Suomessa kahden käden sormilla laskettava määrä ja rasismia ei Suomessa tavata käytännössä lainkaan.

Oikeistoradikalismia Suomessa edustaa todella pieni ja merkityksetön poppoo.

Mutta sen sijaan meillä on merkittäviä äärivasemmistohenkisiä ryhmiä, kuten omaisuuksien tuhoamisiin syyllistyneet eläinsuojelun ääriliikkeet ja vaikkapa Antifa, joka on vuosien varrella hulinoinut monin paikoin erilaisissa ”luvattomissa vastamielenosoituksissa”, ja jonka porukan tarra on ollut näkyvästi esillä esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtajan, ministeri Li Anderssonin kannettavassa tietokoneessa.

Sen enempää Vasemmistoliitto kuin Vihreätkään eivät ole näkyvästi ja julkisesti irtisanoutuneet tällaisista liikkeistä.

Meillä ulkomaalaistaustaiset haittamaahanmuuttajat ovat tilastojen mukaan täällä olevien määrään suhteutettuna yliedustettuja raiskaus- ja muissa seksuaalirikoksissa.

Kaikkea tätä vihervasemmisto ja vihervasemmistolainen valtamedia hyssyttelee ja pyrkii painamaan villaisella. Vihervasemmiston henkisessä hallinnassa olevista valtamedioista tässäkin suhteessa pahimpia ovat Yle ja Helsingin Sanomat, joka on vajonnut täysin yksisilmäiseksi roskamediaksi.

Erityisen järkyttävää on ollut huomata, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen näyttää olevan nykyään ennemminkin poliittiseen aktivismiin keskittyvä toimija kuin oikeudellinen toimija, jollainen hänen pitäisi olla.

On käsittämätöntä, että hän määräsi aloittamaan poliisitutkinnan kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen yli kymmenen vuotta vanhoista Raamatun lainauksista. Vielä pahemmin Toiviaiselta meni puurot ja vellit sekaisin tässä ns. Mäenpään asiassa, jossa hän halusi murentaa kansanedustaja Juha Mäenpään perustuslaissa turvattua syytesuojaa eduskunnassa puhutusta puheesta.

Eduskunta ei antanut Toiviaiselle syytelupaa Mäenpäätä vastaan. Päätöksen jälkeen Toiviainen antoi Ylelle lausunnon, jossa hän totesi mm. seuraavaa:

”Onko oikein, että politiikkaa voi tehdä laittomin keinoin? Eli käyttää siinä sanoman ajamisessa lainvastaista puhetta, ja rikkoa siinä mielessä voimassa olevaa lainsäädäntöä niin, että siitä ei seuraa rikosoikeudellista seuraamusta”.

Lisäksi Toiviainen sanoo:

”Kansanedustajien enemmistö, kuten myös perustuslakivaliokunnan enemmistö ja perustuslakivaliokunnassa kuulleet asiantuntijat olivat sitä mieltä, että syytesuoja olisi pitänyt murtaa. He katsoivat kuten minäkin, että kyse oli rasistisesta ihmisarvoa loukkaavasta vihapuheesta.”

Toiviainen antaa siis ymmärtää, että eduskunta olisi ottanut kantaa Mäenpään syyllisyyteen, eli ryhtynyt tuomioistuimeksi.

Perustuslain mukaisessa vallan kolmijaossa lainsäädäntövalta ja tuomiovalta ovat täysin erillään. Eduskunta ei siis ole eikä ole edes voinut arvioida Mäenpään syyllisyyttä.

Eduskunta saattoi päättää vain siitä, annetaanko Toiviaiselle lupa nostaa syytettä. Ja päätös oli selkeä: syytelupaa ei annettu.

Suomessa on syyttömyysolettama, jonka mukaan henkilö on syytön, ellei tuomioistuin ole katsonut häntä syylliseksi. Nämä perustavaa laatua olevat periaatteet pitäisi myös Toiviaisen tietää, mutta hän ei näytä tietävän. Voidaankin perustellusti kysyä, onko Toiviainen lainkaan tehtäviensä tasalla.

Kun sananvapaus viedään, käy niin kuin aiemmin kommunistisissa maissa: silloin menee mukana myös muutkin vapaudet. Ja ”Isoveli valvoo” kaikkea ja kaikkia, kuten George Orwellin kirjassa 1984.

Perustuslain mukaan ministerin tulee olla nuhteeton ja hyvämaineinen. Nyt hallituksessa istuu aikanaan rikoksista tuomittu. Toiviaisen kannattaisi puuttua tähän.

Kesäloma oli mukava aloittaa, kun Jämsän Perussuomalaisten vuosien vaatimusten jälkeen Maahanmuuttovirasto vihdoinkin lakkautti Jämsän vastaanottokeskuksen.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Keski-Suomesta.