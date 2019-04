Vihervasemmiston ylivalta on torjuttava

Mielipidetutkimukset lupaavat vaalivoittoa punavihreille voimille ja perussuomalaisille. Punavihreät voimat ovat torjuneet yhteistyön perussuomalaisten kanssa, joten vaalituloksen toteutuessa uuden hallituksen muodostamisesta tulisi vaikea prosessi.

Vihervasemmistoenemmistöinen hallitus ajaisi yritystoiminnan ja teollisuuden ahdinkoon eriasteisella uudella sääntelyllä ja verojen korottamisella. Miljardien eurojen vaalilupausten toteuttaminen sysäisi Suomen uudelleen velkaantumisen uralle. Samalla korkea luottoluokituksemme vaarantuisi.

Yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen kilpailijamaihimme nähden on yksi tulevan vaalikauden tärkeimmistä tehtävistä. Se ei tule onnistumaan, mikäli nykyisten mielipidetutkimusten mukainen vaalitulos toteutuu.

Suomen taloudelliselle menestykselle ja tavallisten kansalaisten arkipäivän elämän sujuvuudelle muodostaa uhan myös ilmastokeskusteluun liittyvät ylilyönnit.

Ilmastoinnostuksen nimissä osa keskustelijoista on valmis kieltämään suomalaisilta yksityisautoilun jopa kokonaan, ellei kysymyksessä ole sähköauto. Suomalainen ajaa keskimäärin 7000 euroa maksavalla autolla, millä hinnalla ei saa käytettyyn sähköautoon edes uutta akkua.

Toki teknologia kehittyy ja hinnat halpenevat, mutta nykyisen autokannan korvaaminen nopeaan tahtiin sähköautoilla ei ole realistista ja lisäksi se jättäisi valtavan hiilijalanjäljen jo itsessään.

Seuraavaksi riidellään kaiketi siitä, millä sähkö sähköautoihin pitäisi tuottaa. Jos fossiiliset polttoaineet eivät siihen kelpaa, eikä puita saa enää kaataa – vaikka metsä kasvaa enemmän kuin sitä kaadetaan –, eikä ydinvoimaa rakentaa, vaihtoehdot alkavat olla vähissä. Autot eivät liiku ja suomalaisille tulee talvella kylmä, jos tuuli ja aurinko ovat ainoat energialähteemme. Samalla teolliset työpaikat siirtyvät paremman kilpailukyvyn maihin.

Ilmastokeskustelu vaarantaa myös maaseudun kehityksen. Oma auto on monille ainoa liikkumismuoto, sillä julkista liikennettä ei ole, eikä taksiakaan aina saatavilla epäonnistuneen taksiuudistuksen myötä.

Myös syömistämme yritetään rajoittaa ilmastonmuutoksen nimissä. Antti Rinne on esittänyt lihalle ja maidolle erillistä lisäveroa ja SAK veropohjan laajentamisen nimissä kiinteistöveroa maatalous- ja metsämaalle – toimialoille, jotka ovat muutenkin ahdingossa. Näilläkö toimilla maapallo pelastuu?

Kiireellisintä on vähentää päästöjä kansainvälisellä yhteistyöllä siellä, missä niitä on eniten. Merillä seilaa kymmeniä tuhansia rahti- ja matkustaja-aluksia ja toiminnassa on tehtaita ilman minkäänlaisia puhdistusjärjestelmiä.

Niiden yhteenlasketut päästöt ovat valtavat. Euroopan unionin alueella vastaavat asiat on hoidettu jo kuntoon rikkidirektiivillä sekä savukaasujen talteenottojärjestelmillä ja kehitystä tapahtuu edelleen. Neste on kehittänyt kokonaan jätteistä valmistetun diesel-polttoaineen.

Viemällä suomalaista ympäristö- ja kierrätysosaamista maailmalle, voimme vaikuttaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen globaalisti ilman että näännytämme itsemme hengiltä.

Suomen tulevaisuudesta ja taloudellisesta menestyksestä huolta kantavien voimien on nyt aktivoiduttava ja lähdettävä tulevana sunnuntaina vaaliuurnille taistelemaan Suomen suunnasta. Suomen tulevaisuudesta on nyt kysymys!

Petri Neittaanmäki

eduskunnan i varapuhemiehen erityisavustaja

maakuntahallituksen jäsen

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä