Vihreiden ja keskustan nuoret ottamassa eläkeläisiltä

Perjantain uutisissa kerrottiin, että niin vihreiden kuin keskustankin nuoret ovat vaatineet eläkkeiden leikkauksia, jotta rahaa riittäisi heidänkin eläkkeisiin.

Melkoista tohotusta, mikä perustuu poliittiseen kokemattomuuteen.

Albert Einstein sanoi aikoinaan: ”Only source of knowledge is experience” eli ainoa tietolähde on kokemusta. Nuorilta näyttää kokemuksen ja tiedon lisäksi puuttuvan myös ymmärrys.

He eivät tiedosta, että heinäkuussa 1962 voimaan tullut työeläkelaki ”lupasi”, että eläkkeitä korotetaan vuosittain samalla prosentilla kuin palkkojakin. Näinhän ei asia ole ollut enää yli 40 vuoteen.

Tästä johtuu, että sadat tuhannet eläkeläiset elävät Euroopan unionin määrittämän köyhyysrajan alapuolella.

Tietävätkö nuoret, että leipäjonojen asiakkaista noin 40 prosenttia on eläkeläisiä. Heidän köyhtymisensä jatkuu ikääntymisen myötä niin, että yli 75-vuotiaista 20 prosenttia, yli 85-vuotiaista 30 prosenttia ja satavuotiaista puolet elää edellä mainitsemani köyhyysrajan alapuolella. Lähteenä tässä tiedossa on Kimmo Kiljusen kirjoittama Eläkekatekismus.

Suomen valtion talousarvio on 55,3 miljardia euroa. Velkaa oli tämän vuoden kesäkuussa 109,5 miljardia euroa. Mutta töissä ja työeläkkeellä olevien sekä työnantajien maksamat eläkemaksut ja työeläkerahastojen sijoitustuotot ovat kasvattaneet eläkerahastot yli 200 miljardiin euroon.

Vaikka eläkeyhtiöiden sijoittajat eivät ole kyenneet sijoittamaan rahastojen varoja pörssiyhtiöiden tapaan parhaalla mahdollisella tavalla, huitelevat rahastojen tuotot vuosittain 10 miljardin euron tasolla.

Tunnustan, etten minäkään ymmärrä miksi työeläkerahastoja kasvatetaan jatkuvasti, kun niitä voitaisiin käyttää paljon puhuttuun elvytykseen lisäämällä eläkeläisten ostovoimaa ja sen myötä valtion verotuloja.