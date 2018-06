Vihreiden perustulo on köyhyysloukku

Vihreiden Touko Aalto (KSML 16.6.) ajaa vastikkeetonta perustuloa kaikille. Perustulo onkin helposti saatavissa Suomeen. Muutetaan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (558e/ netto) perustuloksi (560e/ netto) ja poistetaan työttömiltä kaikki aktiivisuusvelvoitteet, työnhakuvelvoiteet ja tuen hakeminen. Lisäksi nostetaan minimi kotihoidontuki, opintoraha ja sairauspäiväraha peruspäivärahan(tulon) tasolle.

Muuta merkittävää nykyjärjestelmään perustulo ei tuo. Tukiviidakko on lähes entisensä perustulon jälkeen. Se jättäisi yleisen asumistuen, työmarkkinatuen lapsikorotukset ja toimeentulotuen, elatustuet ja lapsilisät nykyiselleen.

Asumisen tukimuodoissa, kuten asumistuessa ei ole aktiivisuuselementtiä. Toimeentulotuen asumisosaa ei voi edes vähentää, vaikka henkilö kieltäytyisi kaikista aktivointitoimista. Perustulon päälle saisi 500 – 700e /kk asuinpaikasta riippuen. Perustulo ei olisi 560e /kk vaan 1200e /kk ilman mitään ehtoja.

Pitäisikö kaiken perustua vapaaehtoisuuteen? Pitääkö maahanmuuttajan kotoutua vapaaehtoisesti? Jo nyt tiettyjen maahanmuuttajaryhmien työllisyysaste on vain 19%. Auttaisiko vastikkeeton raha heidän työllistymistä?

Vihreät ovat kritisoineet kotihoidontukea siitä, että se jättää naiset kotiin ja syrjäyttää heidät työmarkkinoilta. Kotona lasta hoitavat naiset, erityisesti maahanmuuttajanaiset saisivat vihreiden mallissa korkeampaa vastikkeetonta perustuloa, mikä ei kuulemma enää syrjäyttäisi vaan kannustaisi työmarkkinoille.

Harva ekonomisti tukee väitettä, että pienempi ja vastikkeellinen raha kannustaa jäämään enemmän työmarkkinoilta kotiin kuin suurempi ja nykyistä vastikkeettomampi raha. Tähän absurdiin ajatukseen perustuloajattelu pohjaa.

Miksi työttömät joutuvat hakemaan säännöllisesti töitä? Erittäin voimakkaat pakottavat elementit ovat käytössä muissa pohjoismaissa. Niillä toimenpiteillä tuupitaan ihmiset työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti.

Ruotsin demaripääministeri lupaa vaaleissa leikata toimeentulotukea maahanmuuttajilta, jotka eivät opi Ruotsia. Sitä voisi sanoa pakkoruotsiksi. Maassa on tunnustettu, että ilman korkeata työllisyysastetta ei voi ylläpitää korkeata sosiaaliturvan tasoa, rahoittaa palveluita tai eläkkeitä.

Koulutuksesta ääntä pitävät vihreät eivät havaitse, että meillä on 70 000 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. He ovat vain peruskoulun käyneitä nuoria, jotka eivät ole suorittaneet mitään tutkintoa peruskoulun jälkeen. Heitä ei ole tilastoitu opiskelijoiksi, työllisiksi, eläkeläisiksi tai varusmiespalvelusta suorittaviksi. Määrä on vuodesta 2008 vuoteen 2015 noussut jopa 50 %. Monet näistä hakevat 1200e /kk Kelan nettipalvelusta toimeentulotukea elämiseensä.

Jos kaikki ehdot tuesta poistettaisiin, perustulosta tulisi nuorten miesten kotihoidontuki. Ajan voisi työnhaun sijaan käyttää, vaikka verkkopelien pelaamiseen. 1200e /kk on liian pieni raha pitkäaikaiseen elämiseen. OECD:n tutkimuksen mukaan perustulo käyttöönotto lisäisi köyhyyttä. Vihreiden perustulo on köyhyysloukku.

Asmo Maanselkä

puoluesihteeri, KTM, YTM

kristillisdemokraatit

Helsinki