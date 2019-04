Viittomakielen taito antaa nuorelle kuurolle valinnan mahdollisuuksia

Viitaten Janet Grundstömin/LapCI ry:n mielipidekirjoitukseen (KSML 27.4.) haluamme kertoa omista kokemuksistamme.

Perheemme kuopus todettiin syntymäkuuroksi vuonna 1997 ja hänelle asennettiin sisäkorvaimplantti 2,5 vuotiaana. Kuulemisen ja puheen kuntoutus ja toisaalta viittomakielen opettaminen asetettiin tuohon aikaan välillä voimakkaastikin vastakkain. Meidän perheessämme näistä molemmista on ollut apua.

Perheemme on saanut nauttia niin hyvinvointivaltion kuin järjestösektorinkin parhaasta mahdollisesta tuesta. Kuulovammaista lasta ja nuorta on tuettu sekä kuulon ja puhutun kielen että viittomakielen kehityksessä. Kokemuksemme mukaan sekä että on tuonut kasvavalle lapselle paremmat eväät valita elämänsä suuntaa, kuin joko tai.

21-vuotiaan nuoren miehen omin sanoin: ”Kuurona syntyminen kannattaa hyväksyä. Sen, ettei puhutun kielen taito yllä kuulevien tasolle, voi kompensoida viittomakielen rikkauksia hankkimalla.”

Implantin avulla kuulee hälyttömässä ympäristössä, mutta puheen ymmärtämistä estävät vesihanan kohina keittiössä, musiikki baarissa, melu autossa tai huono akustiikka luentosalissa. Tällöin viittomakielestä on suuri apu.

Saunassa, uimahallissa tai uimarannalla laitteet on jätettävä vaatteiden viereen ja kuuro voi kommunikoida vain viittomakielellä.

Tärkeä apu meille on ollut Kuurojen Palvelusäätiön Junioriohjelma, jossa tuetaan systemaattisesti ja vuosien ajan kuulovammaisia lapsia ja heidän perheitään.

Viittomakielen opetuksen lisäksi ohjelma tarjosi kielikylpyä koko perheelle, vertaistukea ja kannustavia esikuvia viittomakielisistä ja elämässä eteenpäin menevistä nuorista.

Pelituotoilla rahoitettu Junioriohjelma on kantanut hedelmää. Vanhempina seuraamme ilolla kurssivuosina ystävystyneiden ja nyt jo miehiksi varttuneiden poikien etenemistä opinnoissaan ja elämässään kohti pärjäävän veronmaksajan aikuisuutta.

On hienoa, että Kuurojen Palvelusäätiön Junioriohjelmaa toimii edelleen ja mukaan kutsutaan niin huonokuuloisten, sisäkorvaistutetta käyttävien kuin täysin kuurojenkin lasten perheitä.

Viittomakielinen yhteisö on kaksikielisille nuorille vahva viiteryhmä. Näin on siitä huolimatta, että panostus myös kuulevien maailmaan on ollut systemaattista mm. sisäkorvaistutteiden, vuosien puheterapian, kuntoutuksen ja koulun tarjoaman tuen keinoin.

Kaikilla kuulovammaisilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kommunikointiin ja aitoon osallisuuteen viittomakieliseen yhteisöön, mutta myös apuvälineisiin ja puhutun kielen avulla kommunikointiin. Näin varmistetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella, tehdä työtä, harrastaa ja kuulua porukkaan.

Kaksikielisyys antaa kuurolle yksikielisyyttä paremmat valmiudet tulevaisuuteen. Valinnan mahdollisuuksia ei tule kaventaa varhaislapsuuden päätöksillä.

Raili Haaki

Jaakko Silpola

vanhemmat

Jyväskylä

Touko Silpola

syntymäkuuro ja

sisäkorvaimplantin käyttäjä

teekkari

Tampere