Viittomakieli ei ole pelkkä apuväline

Viime viikkoina on keskusteltu runsaasti sisäkorvaistutetta käyttävien lasten viittomakielen opetuksesta. Viittomakielen ammattilainen Juhana Salonen korostaa mielipidekirjoituksessaan SI-lasten oikeutta viittomakieleen (KSML 15.4.), kun taas LapCi ry keskittyy vastineessaan viittomakielen tarpeellisuuteen SI-lapsen kielenkehityksessä (KSML 27.4.).

Näyttää siltä, että osa SI-lasten vanhemmista pitää Salosen kirjoitusta loukkaavana, ja LapCi ry haluaa SI-lasten oikeuksia ajavana järjestönä osoittaa tukensa näille perheille.

Keskustelun saama käänne herättää minussa pelkoa. Äitinä haluan antaa sisäkorvaistutteita käyttävälle lapselleni mahdollisuuden kaksikieliseen identiteettiin.

Tavoitteeni on valtava, ja sen toteutuminen vaatii oman sinnikkyyteni lisäksi yhteiskunnan tukea. Toivon todella, ettei LapCi ry:n vastine heikennä niiden perheiden asemaa, jotka haluavat puhutun kielen lisäksi opettaa lapselleen myös viittomakieltä.

En usko, että tämä on ollut yhdistyksen tavoitteena. Sen sijaan vastine on kielipoliittisesta näkökulmasta lyhytnäköinen.

On hyvä muistaa, että suomalainen viittomakieli on vähemmistökieli, jonka asemaa on yhteiskunnassa tuettava. Tämä tapahtuu paitsi lainsäädännön myös yleisen ilmapiirin kautta.

On tärkeää turvata mahdollisuus kielen opiskeluun ja kielellä opiskeluun. Yhtä tärkeää on, että kieli nähdään niin arvokkaana, että vanhemmat haluavat opettaa sitä lapsilleen.

LapCi ry toteaa vastineessaan: “Viittomakieli ei ole enää välttämätön istutteilla kuulevan lapsen kielen ja identiteetin kehittymiselle.” Tämä kommentti asettaa viittomakielet arvoasteikolla puhuttuja kieliä heikompaan asemaan.

Viittomakielten kohdalla keskeistä olisi huomata juuri se, että kieli tai kielenkehitys ei tarkoita vain puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Kieli on paljon enemmän.

Viittomakielen arvoa ei voi mitata sen kautta, kuinka paljon se tukee puhutun kielen kehitystä. Viittomakieli ei ole apuväline, sisäkorvaistute on.

Tiina Filppa

äidinkielen opettaja

SI-lapsen äiti

Oulu