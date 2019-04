Viittomakielisiä kansanedustajia Suomeenkin

Viittomakielinen kuuro Karl Oskar Malm aloitti kuurojenopetuksen Suomessa perustamalla ensimmäisen kuurojenkoulun Porvooseen vuonna 1846. Mutta puoli vuosisataa myöhemmin viittomakieli kiellettiin kuurojenopetuksessa ja kuurot syrjäytettiin opettajan viroista.

Kuurojen ja viittomakielen syrjintä kesti lähes sata vuotta. Se vaikeutti valtavasti kuurojen asemaa maassamme ja heidän mahdollisuuksiaan koulutuksessa ja työelämässä.

Muualla maailmassa toimii kuuroja muun muassa professoreina, parlamentaarikkoina ja juristeina – mutta ei meillä Suomessa.

Kuuroja kansanedustajia on nyt Etelä-Afrikassa, Unkarissa, Nepalissa ja aikaisemmin Ugandassa, Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa. EU-parlamentissa on kuuro edustaja Unkarista ja Belgiasta.

Kuuroille on annettava vahvat mahdollisuudet koulutuksessa, palveluissa ja työelämässä. Kuurot tarvitsevat heitä ymmärtävän ja etujansa ajavan viittomakielisen kansanedustajan. Tavoitteena on myös kuuro kansanedustaja ja ministeri sekä kuuroja virkamiehiä. Nyt eduskuntavaaleissa on lisäkseni kaksi viittomakielistä ehdokasta.

Kiireellisiä asioita Suomessa ovat viittomakielisen kasvatuksen ja koulutuksen korkeatasoinen kehittäminen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti sekä viittomakielisen tulkkipalvelun moitteeton toteuttaminen – kuuroja kuulemalla.

Kannatan Kuurojen Liiton eduskuntavaaliteesejä, jotka löytyvät liiton verkkosivuilta.

Risto Ojala

yht. maist., teol. maist.

viittomakielen tulkki, CODA

kansanedustajaehdokas (kd.)

Kuhmoinen