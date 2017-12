Virkasalaisuuden rikkominen on vakava asia

Päätoimittaja Pekka Mervola kirjoitti asiallisen kirjoituksen (KSML 18.12.) Helsingin Sanomien julkaistusta artikkelista ja julkistamisen motiiveista.

Helsingin Sanomien artikkelissa ei varsin todennäköisesti ollut paljoakaan sellaista salaista tietoa itse viestikoelaitoksesta, joita ei saisi tietoa julkisista lähteistä taikka etteikä ulkovallat olisi tietoinen asiasta.

Päätoimittaja Mervola ei ottanut lainkaan esille kaikkein olennaista asiassa, joka askarruttaa asiaan kantaa ottaneita vaikka siitä ei ole suoranaista lausuttu julkisissa tiedotusvälineissä.

Miten voi olla mahdollista, että turvaluokitteluja asiakirjoja päätyy puolustusvoimien hallusta ulkopuoliselle taholle?

Salaisella leimalla leimattuja asiakirjoja eivät käsittele varusmiehet eivätkä puolustushallinnon siviilivirkamiehet vaan upseerit, joilla on turvaluokiteltuna oikeus käsitellä salassa pidettäviä asiakirjoja.

Salaisia asiakirjoja ei säilytetä esillä puolustusvoimien työpisteissä siten, että niitä voisi joku kopioida sattuman kautta.

Tämä viimeksi mainittu seikka on sellainen, joka saa jokaisen kansalaisen huolestumaan siitä, mika on se motiivi sillä puolustuvoimien palveluksessa olevalla tai olleella henkilöllä, jolla on oikeus käsitellä salaisia asiakirjoja, että turvaluokiteltuja asiakirjoja päätyy puolustusvoimista toimittajan käsiin?

Odotan, että puolustusvoimien sisäinen tutkinta tuo asiaan valaistusta, koska puolustusvoimien sisällä on tieto siitä, ketkä ovat salaisia asiakirjoja käsitelleet.

Seppo Hytönen

asianajaja

Jyväskylä