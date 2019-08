Visio uuden sukupolven korkeakoulusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ottaa lähivuosina merkittävän digiloikan kohti ”Uuden sukupolven korkeakoulua”. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti digitalisaatiokehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia korkeakoulun toiminnassa.

Uskomme vahvasti siihen, että Uuden sukupolven korkeakoulu tarjoaa perinteistä koulua paremman oppimisympäristön.

Nuoret opiskelijat käyttävät jo digitaalisia alustoja luontevasti perinteisten opiskelumuotojen rinnalla. Tällainen hybridimallinen koulutus mahdollistaa tehokkaamman oppimisen ja on myös motivoiva tekijä Z-sukupolveen kuuluville opiskelijoille.

Tulevina vuosina myös jo työelämässä olevien osaamisen lisääminen muodostuu yhä tärkeämmäksi korkeakoulujen tehtäväksi. Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä, työtehtäviä ja työn tekemisen muotoja.

Uudet teknologiat synnyttävät täysin uudenlaisia työmahdollisuuksia, mutta myös karsivat tehottomia käytänteitä ja sisältöjä. Kilpailu huippuosaajista kiristyy ja jokaisen tulisi pitää huoli oman osaamisen kilpailukyvystä.

Digitaaliset opiskelun muodot ovat välttämättömiä, kun halutaan yhdistää joustavasti opiskelu osaksi kiireistä työelämää: opiskelun pitää onnistua silloin, kun se itselle sopii.

Tätä varten JAMK kehittää ja monipuolistaa tarjontaansa tukemaan yhä enemmän elinikäisen oppimisen tarvetta. Työelämässä olevat voivat valita ja suorittaa sellaisia opintoja, jotka auttavat uralla etenemisessä tai täysin uuteen ammattiin hakeutumisessa.

Tärkeää on myös tunnistaa uudet oppimisen muodot ja tukea niitä ajanmukaisella pedagogiikalla ja digitaalisilla sovelluksilla. Nykyaikainen oppiminen korkeakouluissa perustuu oppijakeskeiseen pedagogiikkaan, jonka keskiössä on kehittävä dialogi opettajan sekä opiskelijaryhmän kesken.

Opettajien työ on näin ollen muuttumassa opiskelijoiden ohjaajiksi ja oppimisen valmentajiksi. Tärkeää on myös uuden tiedon muodostaminen saatavilla olevan informaation pohjalta. Myös tekoäly ja sitä hyödyntävät oppimissovellukset ovat tulossa vahvasti mukaan.

JAMK toteuttaa alkaneen lukuvuoden aikana mittavan opetussuunnitelmien uudistuksen, jonka avulla on tarkoitus siirtyä konkreettisesti Uuden sukupolven korkeakouluun.

JAMK on jo nyt digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämisessä selkeästi Suomen johtava ammattikorkeakoulu. Olemme vetäneet ammattikorkeakoulujen yhteistä valtakunnallista eAMK-hanketta jo kolmen vuoden ajan.

Merkittävimpiä saavutuksia on kaikkien Suomen AMK-opiskelijoiden käytössä oleva CampusOnline -verkkoportaali, joka tarjoaa kaikille Suomen AMK- ja YAMK -opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumattomia opintojaksoja.

Opintojaksot ovat tutkinto-opiskelijoille maksuttomia ja ne voidaan liittää omaan tutkintoon. Yhteinen verkkoportaali on osoittautunut huikeaksi menestystarinaksi: noin 14 000 opiskelijaa käyttää CampusOnline-palveluita.

Uuden sukupolven korkeakoulua rakennetaan aktiivisella yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella työelämän organisaatioiden kanssa niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tästä voi mainita hyvinä, opiskelijan arkeen liittyvinä esimerkkeinä JAMKin IT-instituutissa jo usean vuoden ajan kesäopintoina toteutetun WIMMA Labin sekä kaikille opiskelijoille pakollisiin opintoihin kuuluvan JAMK Innoflash -viikon. Molemmissa opiskelijat toteuttavat pienissä ryhmissä yritysten edustajien esittämiä toimeksiantoja.

JAMK tekee myös tiivistä EduFutura-yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa.

Yhteistyön keskiössä on oppiminen ja siihen liittyvän pedagogiikan kehittäminen. EduFutura-konsortion piirissä suunnitellaan jatkossa yhteisen avoimen digitaalisen oppimisympäristön käynnistämistä. Tässä kaikessa haluamme olla Suomen edelläkävijöitä.

Uuden sukupolven korkeakoulu on mittava mahdollisuus, jossa on syytä edetä opiskelijan ja oppimisen ehdoilla. Tulevaisuuden opiskelu on ennen kaikkea verkostoitumista ja yhteistyötä opiskelijayhteisössä ja työelämän eri toimijoiden kanssa.

Raja-aidat oppilaitosten ja ”muun maailman” välillä hälvenevät ja opiskelija on jatkossa yhä vahvemmin kiinni tulevan asiantuntijuutensa kentässä jo opintojensa alussa. Yhteys opinahjoon säilyy läpi työelämän, sillä asiantuntijuuden on kehityttävä koko työuran ajan.

Jussi Halttunen

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori. Teksti on hänen lukuvuoden avajaiskirjoituksensa.